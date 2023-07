Conflicto en Las Heras: imputaron a una colaboradora de Janina Ortiz por coacción agravada

Como se dijo, teóricamente esa situación de amedrentamiento se dio para que la supuesta víctima entregara los audios. Tanto el que ya se conoce, de 26 minutos y en el que estaría grabado el funcionario Osvaldo Oyhenart, como otros que también existirían en torno a lo que se conoce como la causa Las Heras. Siempre según este relato, esa tarde habría comparecido también la hija de Rivero, Carolina Murúa -que, como su madre, trabaja en la municipalidad-.

patricia rivero 2.jpg Patricia Rivero está acusada de amedrentar a una empleada municipal a principios de este año. Quedó imputada por coacción agravada.

La hija de Rivero se habría puesto guantes de látex y sacado de un mueble una bolsa negra de tela. "Murúa cargaba el arma de fuego y las apuntaba (a la denunciante y a una amiga que estaba con ella , vinculada con otra causa cercana)", reza una versión plasmada en los expedientes. Sin embargo, la joven, que se desempeña como supervisora de Relaciones con la Comunidad, no fue imputada este lunes por la mañana, como sí lo está Rivero.

Además de eso, la presunta víctima habría dicho que en el encuentro se mencionó (no está claro en boca de quién) "un hecho de Catamarca". De acuerdo a fuentes de la comuna, esa mención a la provincia del norte sería una amenaza relacionada con el crimen de María Soledad Morales, la joven asesinada por un grupo de personas con vínculos políticos, ocurrido en 1990 en la capital provincial y con amplia cobertura mediática en aquella época.

► TE PUEDE INTERESAR: El celular de Oyhenart, tres terabytes de filmación y las cooperativas: lo que viene en el caso Las Heras

El escándalo en Las Heras, paso a paso

La maraña de hechos y acusaciones político-judiciales en Las Heras comenzó meses atrás, pero tomó mayor relevancia pública a mediados de junio, cuando una mujer entregó a la Justicia el famoso audio en el que se revelaría una trama de corrupción a través de cooperativas. En la mira está el ya mencionado funcionario Osvaldo Oyhenart.

Osvaldo Oyhenart.jpg Oyhenart. Sería el hombre de los audios grabados en noviembre de 2022.

En teoría -porque no queda claro si el hombre ha admitido ser el del audio o no- la empleada y Oyhenart se citaron en la entrada de un hotel alojamiento. Ahí, ella grabó a su acompañante durante casi media hora y logró obtener algunas declaraciones importantes, como aquella en la que afirma "manejar todo" en las cooperativas y también el tramo donde le ofrece cobrar plata (que vendría del municipio) por no trabajar.

Todo se profundizó cuando la mujer que supuestamente se encontró con Oyhenart denunció a Janina Ortiz por "haber sido obligada a reunirse con el hombre", a grabar el encuentro y a entregarles el audio de todo lo conversado. Amenazas mediante, según su testimonio. Todo eso se mantuvo sin variaciones hasta el 20 de junio por la tarde, cuando un hombre golpeó a Ortiz en plena calle, en Guaymallén. Ahí comenzó otra causa, esta vez con la funcionaria como damnificada.

franco cortez.jpg Franco Cortéz. Está acusado de violar a una joven en 2020.

A todo eso se suman denuncias cruzadas por presunto enriquecimiento ilícito y hasta una acusación por abuso sexual, que tiene imputado a Franco Cortéz, un ex miembro de la Juventud Radical y, hasta el pasado viernes, empleado de Daniel Orozco en el municipio. "No le van a renovar el contrato, mañana mismo se le vence", dijeron desde adentro a UNO, el pasado jueves.

No es todo. La Justicia también investiga al yerno de Oyhenart, Juan Pablo Pandolfi, por el funcionamiento y financiamiento de cooperativas, y también hay una causa por amenazas (hechas supuestamente a Orozco y Ortiz) contra un referente barrial de los "5.000 Lotes", Nelson "Taperola" Montenegro.

Ya está imputado, al igual que su mujer.

► TE PUEDE INTERESAR: De Marchi y Orozco acusaron a Cornejo por los escándalos en Las Heras