De Marchi y Orozco acusaron a Cornejo por los escándalos en Las Heras

El ataque habría ocurrido el martes y este mediodía, De Marchi y Orozco llamaron a conferencia de prensa para descargar una serie de acusaciones contra Cornejo.

Poco después, desde el entorno del senador nacional dijeron que éste no haría declaraciones en lo inmediato respecto a las denuncias mediáticas en su contra.

"Basta, señor Cornejo", dijo De Marchi ante las cámaras, acusándolo de lo que llamó "un sistema de disciplinamiento a políticos afines y opositores, en donde se intenta desde el poder político controlar la vida general de Mendoza".

Para el candidato a gobernador, tanto la golpiza contra Janina Ortiz como la causa judicial por cooperativismo trucho en Las Heras y el consecuente allanamiento a la municipalidad de Las Heras del viernes pasado son la "conclusión casi lógica de una estrategia pergeñada desde el poder político con cómplices funcionales y necesarios para que esto suceda". Y le puso nombre al director: Alfredo Cornejo.

A su turno, Daniel Orozco aseguró que cuando se fue de Cambia Mendoza para unirse a De Marchi como compañero de fórmula, en abril, recibió una amenaza por parte de Cornejo: "Yo voy a poner a quien quiera con esta birome. Me dijo 'vas a aparecer como (Luis) Lobos (ex intendente de Guaymallén condenado). Te voy a hacer pasar por todas las escalinatas del Poder Judicial'.

"Esa no es la Justicia que yo quiero, senador Cornejo", agregó el intendente de Las Heras.

Omar De Marchi Daniel Orozco Janina Ortiz.jpg La abogada María Elena Quintero junto a los candidatos de La Unión Mendocina Omar De Marchi, Daniel Orozco y Jorge Difonso.

Omar De Marchi citó a conferencia de prensa junto al intendente Daniel Orozco, pareja de Janina Ortiz, y su abogada, María Elena Quintero. Lo hizo después de que Ortiz denunciara una agresión por la que terminó en el Hospital Español con traumatismo de cráneo, rostro y ojo y días después de que se produjera un allanamiento en la Municipalidad de Las Heras.

Según Ortiz, el hombre que la golpeó le dijo que lo hacía por sus denuncias en contra de Francisco Lo Presti, candidato a intendente por el frente que lidera Alfredo Cornejo.

"Lo que ha pasado es realmente grave, quizás mucho más grave de lo que podamos imaginar", advirtió De Marchi.

"Ayer han sucedido varios hechos en uno solo. El primero es uno de violencia de género extremo, que a su vez encubre un hecho gravísimo de violencia política en contra de una mujer. Ocurre a las 18, a plena luz del día. Es obviamente el resultado de un clima de impunidad que se vive en Mendoza desde hace mucho pero que ha empezado a tener una visibilidad más expresa en este último tiempo", aseveró el candidato a gobernador por La Unión Mendocina.

"Creemos que en Mendoza se ha montado ya desde hace mucho tiempo un sistema de disciplinamiento del que participan sectores de la política, de la prensa y periodistas militantes que terminan siendo funcional a la instalación de la estrategia de control", acusó De Marchi.

Y agregó: "Y existe una Justicia claramente selectiva, también afín y cómplice para ir creando de a poco este clima de impunidad que denunciaba".

Como ejemplo concreto de esta acusación dio lo sucedido en Las Heras: "Se lo intenta poner como ejemplo del 'ojo con lo que hacés porque si hacés algo que a mi no me gusta, te va a pasar lo que está pasando en Las Heras'". Con ello hizo especial referencia a las denuncias por irregularidades en el manejo de cooperativas municipales.

"Hace 60 días, Alfredo Cornejo puso como ejemplo a Daniel Orozco del mejor intendente de la democracia, pero claro, él (Orozco) cometió el error de querer correrse del sistema de asfixia y a partir de ahí empezó a padecer todo lo que hemos visto", dijo De Marchi sobre la salida de su compañero de fórmula de Cambia Mendoza.

"Con un agravante -aclaró-: Janina Ortiz fue atacada en plena tarde por una persona que estaba encapuchada, a la vista de dos vecinas circunstanciales. Este hecho ya había sucedido con menor gravedad hace un mes, el 19 de mayo, cuando Janina fue amenazada de muerte por una persona claramente identificada. Se dio el nombre, la situación, los testigos. Esa denuncia dormía hasta hoy a la mañana, cuando tuvo movimiento el expediente".

"Sin embargo, hace días, se produce un allanamiento desconocido para la historia judicial e institucional. Afectaron 30 policías cuando se podía haber pedido la información porque son documentos públicos", dijo De Marchi sobre lo que sucedió el viernes en medio de la investigación judicial por las cooperativas de Las Heras.

de marchi orozco denuncia cornejo.jpg Omar De Marchi y Daniel Orozco responsabilizaron a Alfredo Cornejo por los escándalos en Las Heras.

"El responsable de prensa del Poder Judicial llegó antes que el propio fiscal. Lo mismo pasó con algunos de los medios. Para eso sí se actuó en horas. En cambio la denuncia de ayer prácticamente no tuvo movimiento", comparó ahora ya no solo con aquella denuncia por amenazas que no avanzó en la Justicia como la de este martes por la agresión a Janina Ortiz.

"Yo quiero terminar diciéndoles que esto que pasó ayer es la conclusión casi lógica de un proceso o una estrategia pergeñada desde el poder político, con cómplices funcionales y necesarios para que esto suceda. La conclusión es la ejemplificación: 'Si no hacés lo que yo creo que hay que hacer, te va a pasar esto'", concluyó De Marchi cerrando con un contundente: "Basta, señor Cornejo".

Horas después de que su pareja ingresara al Hospital Español por una golpiza recibida en plena calle, y a días del allanamiento que dispuso la Justicia en las oficinas de la Municipalidad de Las Heras en busca de pruebas por una denuncia de irregularidades en cooperativas manejadas por un funcionario, Daniel Orozco contó que Alfredo Cornejo le advirtió: "Yo voy a poner a quien quiera con esta birome".

"Me dijo vas a aparecer como Lobos (el exintendente de Guaymallén que fue condenado por fraude a la Administración Pública). Te voy a hacer pasar por todas las escalinatas del Poder Judicial. Esa no es la Justicia que yo quiero, senador Cornejo. No quiero esa seguridad para mi familia", agregó durante una conferencia de prensa en la sede de La Unión Mendocina.

Orozco recordó que un mes antes de este ataque denunciado por Janina Ortiz, ella fue amenazada y la denuncia "lamentablemente durmió en los cajones".

"Eso no puede suceder porque le puede pasar a cualquiera. No me metí en política para esto. Ya no quiero tiranía ni autoritarismo. Estamos haciendo esta conferencia porque los mendocinos merecemos otra democracia", agregó el intendente de Las Heras.

Sobre el ataque a Janina, Orozco afirmó que "si hubiera estado sola, otro hubiera sido el cantar". Vale recordar que Ortiz estaba acompañada por Priscila Maturano, actual concejal de Las Heras, y Mayra Farías, funcionaria de la Municipalidad y que, según sus declaraciones, dos vecinas las asistieron tras la golpiza.

"Tenemos que tener otra responsabilidad tanto los políticos como los comunicadores y la Justicia. Espero que algún día me llame el senador Cornejo y me dé alguna explicación", cerró el intendente Daniel Orozco.