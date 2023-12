Lo Presti mostró audios y acusó a Janina Ortiz de preparar un escrache masivo contra Cornejo

Pero el audio sigue: "Eso también viralizalo. Te paso lo que nos han hecho ellos en contra; con eso estamos: los dos que ellos tienen comprometidos; primero Alfredo que esta recontra comprometido, vamos a lo que es. Después el otro tema. Ah, y esta placa está buena porque le entrás como rápido a la gente", celebra la voz sobre el final. Cerca de Ortiz no afirman ni niegan que sea ella, pero destacaron ante la consulta de UNO que no pueden dar crédito de que sea su voz. La misma diputada les aseguró que no es quien está detrás de la maniobra, dicen, aunque el "parecido" es innegable.

janina ortiz las heras daniel orozco 10.jpg Ortiz en una de sus presentaciones para defenderse. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

"Voy a pedir una pericia tecnológica para que se investigue de dónde salió. Si es que le pincharon el teléfono sin una orden o si es directamente falso y está afectando su honor. Y si hay una orden, entonces voy a apuntar a que estamos ante una revelación de datos indebidos", contestó a este medio María Elena Quintero, abogada de la exfuncionaria del departamento. Janina no saldrá a hablar sobre el tema. Incluso es muy probable que no asista este miércoles a la sesión en Diputados.

Ortiz inició una denuncia al Estado mendocino ante organismos internacionales

El material probablemente sea una prueba más de las que utilice Janina Ortiz cuando termine de cerrar su denuncia al Estado mendocino ante organismos internacionales. Se trata de dos avances que ya comenzaron a gestarse: uno ante la Organización de Estados Americanos y otro ante el Comité Interamericano y del Caribe por los Derechos de la Mujer. Si bien está dirigido en general, hace mención a los fiscales que pidieron su desafuero, a Cornejo y a Lo Presti.

Es por la "persecución política" que aseguran ha sufrido la legisladora desde que se comenzó lo que se conoce como Causa Las Heras e involucra investigaciones diversas. Algunas por coacción contra la funcionaria y otras por supuesto encubrimiento de delitos que llegarían incluso al abuso sexual (hay un militante que fue detenido por ese motivo). Para que avance, se adjuntaría la sesión de la comisión de Legislación que este martes emitió despacho para desaforarla.

No es claro si se introducirá esta última acusación de Lo Presti contra Ortiz, pero sí que -según dijo su abogada- el asunto terminará en la Justicia local. El material, supuestamente, corresponde a una llamada telefónica y no a los audios que se envían por sistemas de mensajería como Whatssapp o Telegram. En el entorno de la diputada aseguran que hay una versión "más larga" y en la que no figura la voz del interlocutor.

Janina Ortiz y María Elena Quintero.png Elena Quintero (derecha), abogada de Ortiz.

"Es un audio que comenzó a circular por distintos medios", explicó Lo Presti este miércoles en Radio Nihuil. No contribuye a lograr el orden. Estar preparando un escrache al gobernador para poder defenderse, no me parece que esté dentro de los principios democráticos: el respeto, la tolerancia, etcétera. Por eso quise darle visibilidad, porque esta persona está representando un lugar importante para la sociedad", dijo en referencia a la banca que ocupa la mujer.

Este miércoles podrían desaforar a Janina Ortiz

El martes, diputados de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados votaron en mayoría el dictamen para que se trate en el recinto el pedido de desafuero a Ortiz. El peronismo se abstuvo en la votación y el demarchismo sacó un despacho de minoría. Con ocho votos a favor se votaron los artículos 1 y 2 del despacho de mayoría que propuso el radicalismo.

En el entorno de la referente de La Unión Mendocina aseguran que el tercer artículo no lo quisieron votar ni el peronismo (que desestimó todo) ni el Partido Verde -Emanuel Fugazzotto-, que sí aprobó el despacho. Marcaron que es porque éste apartado contenía una citación para que el próximo martes Janina vaya a defenderse al recinto. Entienden que esto es para que ese 26 de diciembre inicie la suspensión de la legisladora.

"Ella está sometida a proceso. Ninguna causa amerita el desafuero: no ha entorpecido a la Justicia ni se han dado los requisitos constitucionales ni procesales. Es sólo para hacer persecución política" marcó Quintero.

Conferencia noviembre Daniel Orozco- Las Heras (3).jpeg Orozco también dio una conferencia en noviembre. No acudió a la asunción de Lo Presti. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

Como contó UNO horas atrás, el pedido para desaforarla lo hicieron la doctora Patricia Atur, Titular de la Fiscalía de Instrucción Nº 32 de la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados. Es el organismo que tiene en su poder la acusación por presuntas coacciones contra Ortiz. Quien se sumó fue el fiscal Flavio D'Amore, titular de la Fiscalía Nº 7, de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, por la causa en la que se la acusa de fraude en Perjuicio de la Administración Pública.

Está casi confirmado que la exfuncionaria no asistirá a la sesión. Si lo hiciera debería votar en la consulta por su propio desafuero, que -por los números y la postura que ha mostrado el oficialismo- está casi confirmado será aprobado.

