Martín Bustos se quejó: "Hace 14 días que Orozco no me acepta la renuncia y me siento un rehén"

"Orozco está exigiendo que firme unos documentos antes de irme. Pero yo fui ordenado en ese sentido y el día que me fui asistí con un escribano para que certificara cuáles eran los papeles que yo tenía en mi despacho", se defendió el exfuncionario.

La respuesta de Bustos

Bustos dice que esta estrategia de Orozco lo perjudica de muchas formas. "Ni siquiera sé cómo me van a liquidar el próximo salario", dice.

Sucede que al haber renunciado a la secretaría de Obras Públicas, quiere volver a su puesto como empleado en el Concejo Deliberante, pero con tantas idas y vueltas no queda clara cuál es su situación laboral.

"Yo renuncié a mi banca como concejal -hasta abril fue presidente del Concejo Deliberante- y asumí como secretario de Obras Públicas; pero ahora necesito retornar a mi trabajo como empleado y no puedo presentarme porque primero me queda pendiente este asunto de la renuncia", protestó Bustos.

En consecuencia, el lasherino tomará acciones legales para responderle a Orozco.

Martín Bustos, LUM Las Heras.jpg Martín Bustos dice que la situación financiera en Las Heras es caótica y que él no quiso ser parte de eso.

"No tiene derecho a no aceptarme la renuncia. Y la norma que cita en el decreto, la Ley Orgánica de Municipalidades (1.079), plantea una serie de requisitos que no son exigibles a los secretarios de Obras Públicas, sino a quienes manejan caudales: el intendente, el contador, el tesorero y el recaudador municipal", argumentó Bustos.

Por lo demás, se siente aliviado de haber salido del gobierno orozquista. "Yo hice la campaña con mucha sinceridad, pero empecé a ver cosas que no me parecían correctas y decidí apartarme", recalcó.

E ilustró: "Para que tengas una idea: cuando me fui, a principios de noviembre, Las Heras tenía 450 millones de pesos de deuda certificada, es decir de obras que ya estaban hechas y no se habían pagado. Yo no iba a formar parte de eso".

Desde el punto de vista político, Bustos ha quedado un poco "silvestre", a pesar de que por su origen radical es probable que intente volver a la UCR en un futuro.

Por ahora, sus preocupaciones son más inmediatas.

Semana movida en Las Heras

Pero las complicaciones de Bustos no son las únicas que gravitan sobre el segundo departamento más populoso de la provincia.

Este jueves se sabrá si Janina Ortiz (LAUM), la pareja de Orozco, podrá jurar como diputada provincial a pesar del pedido de desafuero de dos fiscales.

Janina Ortiz, secretaria de Gobierno de Las Heras, fue elegida como diputada provincial en los últimos comicios.

Los 24 integrantes de la Cámara Baja tienen previsto votar y decidir cuál de los dos dictámenes de la comisión de poderes se impone: el que la habilita para ser legisladora o el que pide que se suspenda el acto hasta tanto se resuelva la situación judicial de la actual secretaria de Gobierno comunal.

Ortiz, Orozco y otros funcionarios están siendo investigados por la Justicia debido a la supuesta administración fraudulenta de cooperativas en Las Heras.

