Sorpresiva renuncia de Martín Bustos en Las Heras: "Todo tiene un límite, Daniel Orozco"

“Me debo a mis valores y a los 28 mil lasherinos que me eligieron el pasado 24 de septiembre. Si bien no alcanzó para coronarme como intendente electo, sí me obliga a no defender más una gestión que se cae a pedazos y que llega a un estado vergonzante que tendrá que entregar al próximo jefe municipal, Francisco Lo Presti”, reclama severamente el excandidato.

Janina Ortiz y Daniel Orozco.jpg Las acusaciones sólo versan sobre Orozco y Ortiz. La Justicia pidió imputarlos por fraude.

Los conflictos en Las Heras llegaron a ser visibles hace dos semanas, cuando los más de cien mil vecinos del departamento quedaron sin recolección de residuos y con las bolsas de desperdicios acumulándose en las calles. El conflicto fue con un gremio que decidió hacer paro por el supuestamente incorrecto traspaso de una empresa a otra en la tercerización de servicios para tratar basura.

Grave denuncia: "Se corren de las leyes, pero no me pasará a mí".

“Sus decisiones, como la mayoría de las decisiones impulsadas por la gestión, toman un rumbo caprichoso y tendencioso impulsado por usted y por su esposa y secretaria de Gobierno, Janina Ortiz. Cientos de decisiones han perjudicado a vecinos, empleados y empleadas del municipio. Hasta algunos funcionarios han terminado con problemas legales por obedecer a mandatos que se corren de las leyes que rigen la administración pública; algo que a mí no me sucederá”, anticipa.

2 carta de renuncia orozco martin bustos.jpg Denunció un rumbo "caprichoso y tendencioso".

En el final de esa oración, Bustos sembró la duda respecto a si Orozco, Ortiz o alguno de sus funcionarios afines le han pedido que cometa precisamente eso: acciones que estén por fuera de los márgenes de la ley. Aún no se conoce si llevará a otras instancias estas denuncias que remitirían a ilícitos, en un marco en el que ya están denunciados e investigados: no sólo la pareja de la intendencia, sino su funcionario Osvaldo Oyhenart, imputado junto con su yerno Juan Pablo Pandolfi por supuesto fraude a través de cooperativas que facturaron millones.

“No podemos cumplir con un eficiente mantenimiento de las luminarias por no contar con materiales; no estamos haciendo bacheo por no tener elementos correspondientes; la higiene se mantiene en niveles muy bajos y es fruto sólo del gran esfuerzo que hacen encargados y operarios”, prosigue en su crítica el ex ahijado político de quien alguna vez quiso ser gobernador de Mendoza o, en su defecto -decía-, vice de Alfredo Cornejo.

Omar De Marchi Martín Bustos Daniel Orozco (1).jpg Otros tiempos. Cuando Martín Bustos era la promesa de La Unión Mendocina para ganar Las Heras.

“No podré ser intendente desde diciembre, pero al menos no entregaré una secretaría explotada de problemas causados por decisiones insólitas y externas a este órgano, donde se disponen fondos exuberantes para pagar cosas que sólo aumentan una figura populista y demagógica de usted y la secretaria de Gobierno.

“Por último, le dejo como sugerencia que se sincere con los lasherinos y con la próxima administración de la comuna sobre el estado real del municipio, par que pueda garantizar un buen servicio a futuro”, cerró.

