Javier Milei regresa a Mendoza y encabezará un acto para arengar a sus militantes

Armando Magistretti, presidente del PD, partido que se asoció a los libertarios en el frente que impulsa a Milei en Mendoza, justificó esa decisión de Milei de no hacer una promesa de campaña para Mendoza: "es claro que cualquier política sectorial no tiene larga vida si no se dan reglas claras y no se soluciona la macroeconomía".

"El ministro vino como si fuera Papá Noel"

El presidente del PD disparó de lleno contra la estrategia de anuncios y promesas que desplegó Sergio Massa en su última visita a Mendoza y lo tildó de querer emular a Papá Noel.

"El ministro vino y fue lo más parecido a Papá Noel y lo ha hecho en todas las provincias. Lo que no podemos entender es porqué todo eso que dice que va a hacer no lo ha hecho ya, hace un año que es funcionario de este gobierno" facturó Magistretti en tono de campaña electoral.

El demócrata también justificó la alianza post electoral que se gestó entre Patricia Bullrich y Javier Milei, y la definió como un adelanto del consenso que el libertario deberá tejer si llega a la presidencia.

"Sabemos que en el Congreso no podría tener mayoría propia e iba a tener que llegar a un esquema de acuerdos. Eso se ha adelantado y no hay nada raro en este apoyo, porque más allá de los diferentes matices de la campaña electoral, yo creo que hay más vasos comunicantes entre lo que proponía esa fórmula y lo que propone Milei", explicó Magistretti.

"Nos gustaría que vengan todos los dirigentes que nos han apoyado"

Tras el apoyo manifiesto de Patricia Bullrich y Luis Petri a la candidatura de Javier Milei, en Mendoza la mayoría de la dirigencia del PRO, e incluso algunos que se fueron a La Unión Mendocina con Omar De Marchi, ahora limaron asperezas y se unieron para respaldar al libertario.

Con ese nuevo escenario, los libertarios de primera hora se envalentonan y admiten que esperan que aquel apoyo que ha sido mediático y discursivo se materialice en el acto que preparan para este jueves en Mendoza.

"Hay algunos dirigentes que han manifestado que quieren estar, no hay hasta ahora una lista de confirmados, pero sabemos que varios van a estar. Nosotros hacemos un gran reconocimiento al gesto político y cívico que han tenido Bullrich y Petri, pero la responsabilidad de la campaña sigue siendo nuestra", marcó Magistretti.

Si bien nadie lo confirma, se espera que Luis Petri pudiera marcar ese respaldo en el acto de Milei y que incluso puedan mostrarse también otros legisladores del PRO.