Denunciaron a un funcionario de Javier Milei por 8 propiedades no declaradas en Miami

Altos valores de las propiedades de Frugoni

carlos frugoni1 Algunas de las propiedades de Frugoni están en Florida. Foto: A24

Los valores de las propiedades oscilan entre los U$S 140.000 y los U$S 310.000 cada una.

Un dato llamativo de la investigación es que una de las propiedades en Palm Beach figura con domicilio postal en la sede del Club Newman, en Benavídez, institución de la cual el funcionario es egresado y donde trabajó años atrás como gestor de proyectos.

Frugoni, quien ya había ocupado cargos públicos durante el macrismo como titular de AUSA (Paseo del Bajo), se encuentra ahora bajo la lupa por la omisión de estos activos y de presuntas cuentas bancarias en el exterior.

De acuerdo con los registros oficiales verificados en el estado de Florida, cinco de las propiedades están ubicadas en el condado de Palm Beach. Entre ellas, se destacan departamentos en las localidades de Lantana (valuado en U$S187.000) y South Palm Beach (tasado en U$S212.000).

Hasta el momento, desde el Ministerio de Economía no se han emitido declaraciones oficiales respecto a la situación patrimonial del secretario.