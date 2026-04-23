La obra pública volvió al centro de la polémica tras una denuncia por supuestos casos de corrupción en el gobierno de Javier Milei, que en este caso salpicó directamente al entorno del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.
Denunciaron a un funcionario de Javier Milei por 8 propiedades no declaradas en Miami
Se trata de Carlos Frugoni, secretario de Infraestructura del Ministerio de Economía. Según una investigación periodística, el arquitecto posee departamentos de lujo y sociedades en EE. UU. que omitió en su declaración jurada
El arquitecto Carlos Frugoni, actual secretario de Coordinación de Infraestructura y Transporte, fue señalado por poseer al menos ocho departamentos de lujo en Miami, Florida, que no habrían sido informados ante la Oficina Anticorrupción ni la ARCA (ex AFIP).
La investigación, liderada por el periodista Hugo Alconada Mon, detalla que Frugoni controla estos inmuebles a través de las sociedades Genova LLC y Waki LLC, constituidas en Delaware entre 2021 y 2025.
Altos valores de las propiedades de Frugoni
Los valores de las propiedades oscilan entre los U$S 140.000 y los U$S 310.000 cada una.
Un dato llamativo de la investigación es que una de las propiedades en Palm Beach figura con domicilio postal en la sede del Club Newman, en Benavídez, institución de la cual el funcionario es egresado y donde trabajó años atrás como gestor de proyectos.
Frugoni, quien ya había ocupado cargos públicos durante el macrismo como titular de AUSA (Paseo del Bajo), se encuentra ahora bajo la lupa por la omisión de estos activos y de presuntas cuentas bancarias en el exterior.
De acuerdo con los registros oficiales verificados en el estado de Florida, cinco de las propiedades están ubicadas en el condado de Palm Beach. Entre ellas, se destacan departamentos en las localidades de Lantana (valuado en U$S187.000) y South Palm Beach (tasado en U$S212.000).
Hasta el momento, desde el Ministerio de Economía no se han emitido declaraciones oficiales respecto a la situación patrimonial del secretario.