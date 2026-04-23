Milei reestructuró la Jefatura de Gabinete con foco en medios, ciberseguridad y ciencia

Javier Milei firmó el proyecto de Reforma Laboral apenas arribó desde Oslo. Manuel Adorni lo envió al Senado para su tratamiento. Foto Presidencia. El presidente Javier Milei y el Jefe de Ministros, Manuel Adorni.

El rol de Manuel Adorni y el frente judicial

La reestructuración ocurre en un clima político tenso. Mientras el Gobierno refuerza las atribuciones de la Jefatura de Gabinete -área donde Manuel Adorni ejerce una influencia determinante como vocero con rango ministerial, el funcionario enfrenta un complejo frente judicial, aunque el Presidente ha ratificado su confianza en el núcleo duro de su gabinete, otorgándoles herramientas de gestión más amplias para el control de la administración pública.

Desde el entorno oficialista, argumentan que estos cambios responden a una necesidad de adaptar el Estado a los desafíos del siglo XXI y reducir la burocracia. "Se busca mejorar la eficiencia en la toma de decisiones y fortalecer áreas que hoy son críticas, como la protección de datos y la comunicación directa con el ciudadano", señalaron fuentes oficiales.

Sin embargo, sectores de la oposición y diversos analistas interpretan este movimiento como una estrategia para concentrar facultades críticas en manos de unos pocos funcionarios leales, limitando la autonomía de otros ministerios y reforzando la verticalidad del mando presidencial sobre la estructura estatal.

adorni).jpeg Manuel Adorni fue uno de los firmantes del Decreto 269/2026 publicado en el Boletín Oficial.

Con esta medida, el gobierno de Milei reafirma su voluntad de transformar la arquitectura del Poder Ejecutivo, priorizando la seguridad digital y el control comunicacional como pilares de su gestión hacia la segunda mitad de su mandato.

Nueva Estructura de la Jefatura de Gabinete

Se establece un nuevo organigrama que organiza la JGM en las siguientes áreas principales:

Unidad Gabinete de Asesores: ahora coordina la comunicación institucional y la relación con la prensa.

Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa.

Secretaría de Asuntos Estratégicos.

Secretaría Ejecutiva: incluye la Oficina Nacional de Contrataciones.

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología: con un fuerte enfoque en ciberseguridad , inteligencia artificial, gobernanza de datos y control de organismos como el CONICET, ENACOM y AR-SAT.

Secretaría de Turismo y Ambiente.

Secretaría de Comunicación y Prensa: incorpora subsecretarías de Prensa, Vocería (Actos de Gobierno) y Medios Públicos.

Cambios en Innovación y Ciberseguridad

El decreto pone especial énfasis en:

La protección de infraestructuras críticas de información .

. La regulación de tecnologías emergentes (IA, Blockchain, Internet de las cosas).

El manejo de las participaciones del Estado en AR-SAT y el Correo Oficial.

Absorción de Comunicación y Prensa

Se transfiere formalmente la estructura y el personal de la anterior Secretaría de Comunicación y Medios (que dependía de Presidencia) a la órbita de la Jefatura de Gabinete. Esto incluye la Dirección de Asuntos Legales de Comunicación y Medios.

Aspectos Administrativos

Sin aumento de gasto: el texto aclara que la medida no implica un incremento en la cantidad de unidades organizativas totales ni en el presupuesto, sino una reasignación de cargos y funciones existentes.

el texto aclara que la medida no implica un incremento en la cantidad de unidades organizativas totales ni en el presupuesto, sino una reasignación de cargos y funciones existentes. Vigencia: el decreto entró en vigencia el mismo día de su dictado ( 22 de abril de 2026 ).

el decreto entró en vigencia el mismo día de su dictado ( ). Firmantes: Javier Milei y Manuel Adorni (quien actúa como Jefe de Gabinete en este contexto).