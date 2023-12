Este miércoles habrá manifestaciones en todo el país y debuta el protocolo antipiquetes de Bullrich

Extraoficialmente, los que no estarán en la marcha de este miércoles en la provincia serán algunos de los principales aludidos por el Gobierno de Milei, como el Movimiento Evita. Esa agrupación peronista - kirchnerista es la que tuvo a Emilio Pérsico (entre otros) como funcionario en la gestión Alberto Fernández y al mismo tiempo coordinaba buena parte de los planes Potenciar Trabajo. Por esto es que recibieron varias veces acusaciones de "estar de los dos lados del mostador". Sus representantes locales no asistirían.

Néstor Majul y Patricia Bullrich.jpg Néstor Majul asumiría en días en Seguridad a nivel nacional. Patricia Bullrich hará debutar su protocolo este miércoles.

A ellos se sumará otra decena de organizaciones de estructura más pequeña. Los sindicatos grandes de la provincia no dieron a conocer si se sumarán como entidades (ATE sí le confirmó a UNO que no estará)y no se espera la participación de la CGT local, que desde hace días tiene nueva conducción. "Podrían elevar un comunicado, pero no acudir", descuentan entre los organizadores.

Los manifestantes podrán tomar media calzada en Mendoza

Se espera el accionar del Ministerio de Seguridad, que este martes al mediodía mantuvo una reunión para definir cuáles serán las medidas a implementar. La nueva ministra, Mercedes Rus, encabezó el encuentro y tendrá su primera prueba de fuego en un escenario de alta conflictividad social. Se dijo que van a permitir marchar, pero siempre que haya al menos una calzada liberada (es decir, que se tome media calle). Muchas veces esto se ha permitido y las organizaciones han decidido, de todos modos, ocupar el 100% de las vías de circulación.

"Primero hacemos un abordaje de mediación, poniendo en conocimiento cuáles son las condiciones reglamentarias de esa marcha", comunicaron a este diario desde el ministerio. Además participará la cartera de Educación e Infancias que conduce Tadeo García Zalazar, ya que relevarán la presencia de menores en la movilización; usual en ese tipo de concentraciones.

Rus, Mercedes (1).jpeg Mercedes Rus tendrá su primera "jornada caliente" al frente de Seguridad.

"Entendemos que Bullrich lo que está haciendo es exagerar su postura. Necesita alta exposición para justificar su presencia en el Gobierno de Javier Milei", dijo a Diario UNO el líder del Polo Obrero y excandidato a gobernador Víctor Da Vila. "Es cierto, no tocarán planes sociales, pero establecen el mismo presupuesto para brindarlos que en el año pasado, con una inflación que rondará, tal vez, el 300%. Eso es una pérdida asegurada para los sectores que menos tienen", completó.

El referente de izquierda Martín Rodríguez (recordado por haber sido apresado en abril de este año tras, precisamente, cortar calles en la provincia) también habló en las últimas horas. Remarcó que su espacio y la gestión Milei persiguen el mismo objetivo, en teoría: universalizar los planes sociales para que las personas que los requieran no dependan de intermediarios, como organizaciones y punteros políticos. "Pero vemos un gran desconocimiento de parte del Ejecutivo Nacional respecto a cómo funciona esto", lanzó Rodríguez.

rodriguez martin.jpg Martín Rodríguez, del Partido Obrero.

Este medio consultó a Adrián Bonada, referente de Libres del Sur (movimiento que en la provincia es parte de Cambia Mendoza, pero a su vez aliada de la izquierdista Barrios de Pie). "Nosotros no vamos a participar, pero tenemos un diagnóstico sobre la situación económica y social muy pesimista. Somos críticos de las medidas económicas tomadas".

Marcharán a Plaza de Mayo

En Buenos Aires la convocatoria comenzará a las 16, pero se espera que ya desde las 9 de la mañana haya grupos menores circulando por zonas determinadas, como Congreso; Avenida de Mayo y Diagonal Norte. Los cortes están planificados para la autopista Buenos Aires-La Plata; el Puente Pueyrredón; el Puente La Noria; la Autopista Dellepiane; el Acceso Oeste, el Puente Saavedra y la Avenida General Paz.

La marcha será hacia Plaza de Mayo y será llevada adelante por la Unidad Piquetera, el grupo que varias veces cortó las calles durante el último Gobierno y que terminó enfrentado con las autoridades de Desarrollo Social. Entre ellos hay varios intermediarios de planes Potenciar Trabajo. Precisamente el fenómeno que la administración Milei pretende desactivar, según han dicho. Entre otras cosas, buscarán que se termine la "toma de lista", que son controles de presencialidad hechos por esos grupos. Ha habido denuncias de que se coacciona a los ausentes.

Patricia Bullrich protocolo antipiquete.jpg "No daremos información sobre el operativo", dijo Bullrich en la previa.

En ese sentido, ya hubo más de 4 mil denuncias en la línea que habilitó el Ejecutivo nacional para delatar a quienes obliguen a individuos o familias a asistir a las movilizaciones. Esa central funciona en el número 134 y es una de las primeras patas visibles del nuevo sistema que busca combatir a quienes utilizan políticamente la vulnerabilidad social. Bullrich, al frente del mecanismo, salió este martes a hablar de cómo debutará su gestión en este escenario:

"El nuevo protocolo está en vigencia en todas las áreas federales del país. Instruye a las fuerzas federales a hacerse cargo de garantizar el orden público y lograr que tanto piquetes como bloqueos se terminen", aseguró. Se inaugura también otro conflicto con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien dijo que no hará cumplir la medida en su territorio.

La ministra no quiso dar información sobre el operativo para asegurar su pleno funcionamiento, pero sí afirmó que quiere que sea "contundente". A las 16 -al mismo tiempo que las movilizaciones-, fuerzas de izquierda nucleadas en el FIT - U llamaron a discutir en el Congreso el protocolo. La ministra fue clara: podrán manifestarse y conmemorar el 2001 durante el tiempo que deseen, pero siempre que lo hagan sin salirse de las veredas.

