Mauricio Petri, actual secretario de Gobierno de San Martín y hermano del precandidato a gobernador Luis Petri, se había expresado el lunes a través de Twitter. "La experiencia de Alfredo Cornejo para conducir Mendoza es imprescindible en estos nuevos tiempos. De esta forma se sigue con la buena gestión y administración que tiene la provincia desde hace 7 años Rodolfo Suarez", escribió en la red social. Mientras que este miércoles, solo retuiteó el posteo de Cornejo en el que anunció su candidatura.

Twit de Mauricio Pedri apoya a Cornejo.jpg

Los tuits de apoyo a Alfredo Cornejo

El vicegobernador Mario Abed expresó: "Con Alfredo Cornejo compartimos la visión de una Mendoza mejor y la vocación para trabajar en ese sentido. Me alegro que acepte nuevamente este desafío. Formamos parte de un gran equipo y juntos vamos a redoblar esfuerzos para seguir mejorando la calidad de vida de la ciudadanía".

Tadeo García Zalazar, sucesor de Alfredo Cornejo como intendente de Godoy Cruz, dijo que tiene mucha expectativa por la candidatura y ve una amplia aceptación por parte de quienes ocupan lugares de relevancia en el radicalismo y otros aliados del Frente Cambia Mendoza.

Por su parte, el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez, aseguró que con Alfredo Cornejo se consolidará el modelo de gestión que tiene Mendoza desde hace casi ocho años.

Twit de Ulpiano Surez apoya a Cornejo.jpg

La diputada nacional Pamela Verasay manifestó "Argentina atraviesa momentos muy complejos y vienen enormes desafíos para nuestra provincia. Experiencia, liderazgo sólido, coraje y su visión de futuro hacen de Alfredo Cornejo el candidato adecuado para Mendoza. #hACe".

Por su lado, la senadora nacional y ex ministra de Turismo y Cultura de la provincia, Mariana Juri expresó: "Los aciertos del gobierno de Rodolfo Suarez permiten darle proyección a un equipo de gestión que viene mejorando la vida de los y las mendocinas. Con Alfredo Cornejo gobernador, Mendoza seguirá siendo un faro para que el país salga de la crisis que atraviesa. #hACe #CambiaMendoza"

Una de las dirigentes mendocinas más picantes en sus comentarios es la exdiputada del PRO, Hebe Casado, quien celebró la "certeza" de Alfredo Cornejo y dejó entrever un "palito" para Omar De Marchi.

Hebe Casado twit.png

La presidente provisional del Senado mendocino, Natacha Eisenchlas, también se expresó en Twitter. "La oportunidad histórica de consolidar la reconstrucción y transformación que iniciamos en 2015.Un equipo de hombres y mujeres unidos por la voluntad de que Mendoza siga siendo modelo en el país. Invitamos a todos a que nos acompañen para que Alfredo Cornejo sea Gobernador".

"Con Alfredo Cornejo como candidato, se renueva la esperanza de seguir el camino emprendido hace 7 años. Nos apoyamos en los hechos y en este equipo de gestión que la ciudadanía ha avalado. Con nuevas metas y la misma vocación de servicio, vamos a seguir #CambiandoMendoza #hACe", escribió en su Twitter el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés "Peti" Lombardi.

Los silenciosos

Los últimos tuits de Omar De Marchi son del fin de semana pasado, cuando visitó Malargüe y San Rafael, donde se sacó la foto con el intendente peronista Emir Félix, la cual cosechó las críticas del sector de La Cámpora ante una posible alianza con el justicialismo no kirchnerista.

En el caso del diputado nacional Julio Cobos, desde su entorno ya anticiparon que no se expresará a través de las redes sociales sobre las candidaturas de unos u otros, y menos -se sabe- sobre Cornejo. Y su cuenta de Twitter es un fiel reflejo que está cumpliendo esa consigna a raja tabla. Sin embargo, esta tarde acompañó -como parte de los asistentes- al legislador nacional en la conferencia de prensa.