Alfredo Cornejo aceptó ser precandidato a gobernador

"He escuchado con atención todas las opiniones en torno a la propuesta que ha hecho pública Rodolfo Suarez. Me he tomado el tiempo necesario para reflexionar y quiero comunicarle a las mendocinas y mendocinos que he decidido aceptar la postulación para ser Gobernador, indicó en Twitter Cornejo, e hizo uso del mismo hashtag que ya había presentado Suarez, y que el resto de la UCR replicó durante las últimas 48 horas: #hACe"