Gullé: "La Nación tendrá que hacer una inversión en cárceles" para que sea efectiva la reiterancia

Mercedes Rus, Alfredo Cornejo y Patricia Bullrich, durante el encuentro en el que Mendoza propuso reformas al Código Penal para fortalecer la seguridad.

Modificaciones al Código Penal

La Nación busca introducir cambios en el Código Penal. Uno de ellos es sumar la figura de la reiterancia, que ya se aplica en Mendoza. "Bullrich puso en valor normas y procedimientos y estrategias de seguridad de Mendoza, lo cual es una satisfacción muy grande", contó Gullé sobre la intimidad de la reunión que funcionarios mendocinos mantuvieron con la ministra.

Esa figura se aplica en Mendoza fundamentalmente con el objetivo de lograr una baja en delitos contra la integridad física, incluidos homicidios y robos con uso de armas de fuego.

Se trata de una herramienta por la que los fiscales pueden limitar la libertad de sujetos investigados por la presunta comisión de un delito y que ya cuentan con antecedentes, aún cuando todavía no tengan condena sobre aquellos. Si así la hubiese, la figura sería la reincidencia.

La intención es que esas personas esperen su juicio en prisión preventiva, siempre a criterio y según la razonabilidad del fiscal.

Pero para que la medida sea efectiva, Gullé hizo especial mención a un detalle: el espacio en las cárceles para alojar más presos.

"Creo que hoy no podría ser efectiva con el sistema así como está. Creo que hay que la Nación tendrá que hacer una inversión (en cárceles). No puede haber esta cantidad de presos que hay alojados en comisarías. No tienen condiciones edilicias para asegurar que no se fuguen ni tampoco tienen condiciones dignas", opinó en diálogo con radio Nihuil.

"En construcción de cárceles, debemos ser la provincia que más ha hecho. Eso pone a los presos en condiciones más dignas y nos da mayor seguridad a toda la población", destacó.

Las propuestas de Mendoza

Más allá de recibir las valoraciones de Bullrich sobre las medidas que ya se aplican en Mendoza, Cornejo, Gullé y Rus propusieron otras modificaciones al Código Penal.

Entre otros nuevos delitos o agravantes, Mendoza propuso la "figura de suplantación de identidad digital; que es algo que nos tiene locos a todos" con, por ejemplo, las estafas por Whatsapp.



También "que sea robo agravado cuando el hecho interrumpe un servicio esencial", especialmente pensado para los robos de cables.

Y "que se eleven las penas por el uso de arma civil".

Esas modificaciones, según expresó Gullé, "van en línea con las que están a punto de presentar en el Congreso".

Bullrich se comprometió a analizar y estudiar estas propuestas que serán presentadas formalmente en forma conjunta con Mendoza el 6 de junio en el Consejo de Seguridad Interior.

La baja de la edad de imputabilidad

El procurador fue consultado también sobre la posibilidad de que se baje la edad de imputabilidad, que hoy es de 16 años.

"Hay que bajar la edad de imputabilidad. No bajarla a 13 años como se dijo por ahí porque es una exageración", opinó el funcionario del Ministerio Público Fiscal.

Aunque advirtió que de nada serviría bajar la edad de imputabilidad si no es "acompañada de otras medidas porque no tenemos un sistema carcelario que contenga a esos menores".

