Grandes ausencias y una definición sobre las PASO tras la cumbre peronista con Fernández y Massa

Otros no las refrendaron, pero sí dijeron que quedó "muy claro que el justicialismo local tiene dos posturas: primarias sí o sí, o lista de unidad a como dé lugar".

tren de pasajeros a mendoza Alberto Fernández Sergio Massa 3.jpg Alberto Fernández y Sergio Massa, las dos visitas más importantes en el encuentro del miércoles. Foto: Presidencia

Esa es una de las divisiones. Una parte del movimiento cree que hay que hacer todo por evitar una carrera de dos o tres que pueda desgastar las chances, y en una vereda opuesta están los que, no sólo no se la juegan toda a unificar, sino que prefieren que el cabeza a cabeza se dé. Respecto a los tiempos y a cuándo lo explicitarán, todas las fuentes consultadas fueron categóricas: será en abril, "sobre el pucho" del límite legal.

"En las últimas elecciones el peronismo no tuvo internas y sacamos 23 puntos", lanzó uno de los consultados, bien del lado del Presidente en las intrigas palaciegas de Casa Rosada. Su dardo tuvo una destinataria al menos lateral: Anabel Fernández Sagasti, que fue quien encabezó esa campaña señalada como mala.

"En cambio, cuando fuimos con el Adolfo Bermejo, tuvimos una primaria, y eso nos terminó volviendo más competitivos, recolectamos miradas distintas. Esa vez nuestro número fue del 42%, y estuvimos a solo cinco puntos de Cornejo, que sumó más en una coalición bien amplia", completó la persona consultada. Probablemente haya mirado esos números con añoranza, porque no parecen ser el horizonte de votos en 2023 para Elegí.

Félix y Righi, dos que asoman con fuerza para el peronismo

Con el paisaje verde de la Bodega Santa Julia a sus espaldas -contaron que el anfitrión fue Sebastián Zuccardi, no "Pepe", y que se habló largo y tendido de vinos-, invitados y anfitriones le dieron varias vueltas al devenir político. Es claro que, entre todos ellos, hubo un favorito y que es Emir Félix. Se lo piden desde su propio sector, el de los intendentes, y desde hace tiempo lo vienen impulsando también desde el flanco más kirchnerista. Es él el que por ahora aparece reticente, aunque post almuerzo habría dejado la puerta un poco más entreabierta que a principios de semana.

omar félix emir félix2.jpg Emir Félix (derecha), el más buscado por el PJ para ser candidato. Por ahora no se sube ni se baja. Aquí, junto a su hermano Omar.

"No dijo que no. Dijo que era un tremendo desafío y que era algo para pensar mucho. Pero todos creemos que alguna decisión de su parte es inminente", dijo a UNO otro de los comensales. Pocos días atrás el intendente había insinuado que no quería poner el cuerpo para una tarea tan grande como una candidatura a gobernador, pero tampoco es que se había bajado por completo. La chance, de acuerdo a las consultas que hizo este diario, sigue tan presente como días atrás.

Roberto Righi tampoco se corre de esa foto y sabe que es, probablemente, el segundo apuntado detrás de Félix. No es claro que en La Cámpora estén tan seguros de que encabece él como lo están de Félix (algo que la propia Anabel ha dicho en on, que le gustaría un candidato de los "caciques"). Pero en su entorno saben que, si Emir termina diciendo que no, entonces su precio se realzará enormemente. El vínculo del lavallino con Omar De Marchi es otra de las variables a tener en cuenta. Este miércoles, invitado al programa Séptimo Día, de Canal 7, dijo que las charlas siguen y que le gustaría sumarlo.

"Si hacemos algo con De Marchi, va a ser algo como el Movimiento Provincial Neuquino, una cosa así: una fuerza bien local y que tenga la menor incidencia de figuras de Buenos Aires, al menos alrededor de su presentación, de cómo lo mostramos en sociedad", arriesgaron. Uno de los intendentes aportó incluso qué nombre podría tener esa amplia coalición: "¡Tiene que tener 'mendocinos' en el título!", clamó.

Por último, sin salir del tema "nombres para 2023", no faltaron un par de cañonazos en el marco de la grieta interna: "Lo que quiere el ciurquismo es un nombre que encabece todo y que les permita traccionar, para después venir ellos y organizar las candidaturas para adentro. Eso es lo que buscan, y por eso es que les interesa tanto que vaya el Emir, que saben que es competitivo. En una interna, sinceramente no sé con qué podrían competirnos", deslizó uno de los más enfrentados al grupo K local.

Roberto Righi sobre la apertura del frente en 7D.JPG Horas después, Righi visitó Canal 7. "Emir Félix es mi candidato favorito y yo estaría feliz de ser su vice", lanzó.

Ausentes y presente en el almuerzo

Si la foto habla, la ausencia de Fernández Sagasti es una de los datos más llamativos que tiene para ofrecer. Está Flor Destéfanis destacada en el medio, casi estrenando su investidura como presidenta del PJ local, pero no estuvo la senadora nacional, líder de una porción muy fuerte del peronismo y la persona con mayor llegada a Cristina Kirchner de Mendoza, según lo que se plantea.

"Lo que yo vi es que la foto mostró quiénes son los que pueden ordenar desde acá, incluso con nombres que deben tenerse cada vez más en cuenta. Y si Anabel no está en el encuentro, yo no sé qué tanto va a estar en esa mesa que pueda ordenar todo para adelante", dijo uno de los que asistió pero al que no lo invitaron a posar frente al flash. Su elucubración es, a priori, excesiva, porque no se conocen aún los motivos para la ausencia de Sagasti y porque es claro que una buena franja del justicialismo la sigue fielmente.

tren de pasajeros a mendoza rodolfo suarez Alberto Fernández 2.jpg Suarez y Fernández, otra de las fotos fuertes de la jornada. No se veían en Mendoza desde junio de 2021. Foto: Axel Lloret

Otro de los ausentes fue Stevanato. El único intendente de todo el peronismo que no pudo estar en la imagen ni tampoco en la recibida del tren de pasajeros en Palmira, San Martín. Sin embargo, ya le había anticipado a Diario UNO este martes que tenía la firma de un convenio en San Luis y que no era tan simple poder correr esa fecha.

El vínculo del maipucino con Fernández fue hasta acá bueno, de hecho fue uno de los que sí lo recibió en enero pasado. Con los demás también tiene relación: viene de mostrarse en un acto con Guillermo Elizalde, titular local del Enacom, y hombre fuerte del albertismo en Mendoza, y con Gabriela Lizana, referente massista.

¿Y los de afuera? Según los comentarios recogidos, tanto el ministro de Transporte, Diego Giuliano, como el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, estuvieron cómodos y todavía exultantes por el acto en Palmira. A ese grupo lo suman al secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello (dicen que fue el que llamó a Rodolfo Suarez y lo convenció de que estuviera en el acto).

Mientras que el ministro de Economía, Sergio Massa, si bien participó tanto como los otros invitados "estuvo gran parte del almuerzo siguiendo el canje de bonos desde su celular, estaba híper atento a eso. Se entiende que era un día muy importante para la cartera", cerraron.

