Gobierno y anestesistas se reunieron por más de tres horas pero no hubo una salida al conflicto

Distintas fuentes confirmaron a Diario UNO que se acordó no dar declaraciones en esta ocasión. Si bien el avance fue más profundo que en los careos previos, se llegó otra vez a un punto estanco de lo salarial. El Ejecutivo por ahora no quiere comprometerse a un aumento de sueldo sólo para este sector en lucha, e insiste en que únicamente habrá subas si son para todo el arco de trabajadores sanitarios; algo que tampoco se ve factible en el horizonte cercano.

El encuentro tuvo características distintas al del 20 de mayo. Es que en los últimos días, ambas partes lanzaron versiones que se cruzaron entre sí. Según la voz estatal, había médicos que estaban a punto de retomar sus puestos y que hasta lo habían anunciado; pero luego desistieron -presuntamente por presión de sus colegas- de encarar ese retorno. En la otra vereda, no solo desmintieron esas afirmaciones, sino que se dijo que la cartera estaba faltando a la verdad.

Los anestesistas serán los próximos anfitriones

Sí se profundizaron otros ejes. Si la el anterior fue un round de estudio, éste fue uno formal. La convocatoria terminó durando casi tres horas y media y trazó varias perspectivas sobre la mesa: desde cómo podrían darse las primeras reincorporaciones hasta las alternativas que se encararían en términos de formación (uno de los artículos más resistidos al conocerse la ley).

Además, acordaron que el próximo encuentro podría ser en pocas semanas y con un cambio trascendental de sede: se habló de que esta vez fuera celebrado en la AMA, y que los anestesiólogos se transformaran en anfitriones. "Es algo que ya se había dicho la otra vez, que no necesariamente tenía que ser en Salud", contaron a UNO desde ese ministerio.

conflicto con anestesistas.jpg El regreso de los 68 que renunciaron; qué pasará con los residentes, y cómo se tramitarán las convocatorias que hizo el Gobierno este jueves; tes de los ejes que movieron la reunión.

En medio de todas esas negociaciones, avanza la medida judicial que interpuso la asociación para declarar inconstitucional la Ley de Emergencia en Anestesiología. El recurso de amparo ingresó hace 10 días y ya tiene trabajando a los abogados de la provincia en su defensa. Si la Justicia lo dispone, el reglamento que obliga a renunciar con cuatro meses de antelación y que permite volver a convocar a quienes se hayan ido, podría quedar sin efecto a través de una medida cautelar. Es decir, todo el problema volvería a la misma situación que mostraba meses atrás; solo que con cada vez más cirugías suspendidas.

Otra vez, el reclamo de los residentes

El problema tiene una tercera pata: son los estudiantes de anestesiología que buscan especializarse a través de la Ley de Residencia. El área de Salud examinó a 25 aspirantes a mediados del año pasado y se aceptó a seis, que se distribuyeron entre los hospitales Lagomaggiore y Central. El problema es que la AMA había anunciado que no garantizaba su formación, ya que -según ellos- las condiciones no estaban dadas para que aprendieran de forma correcta. Incluso, trascendió que sólo estaban dispuestos a recibir a dos nuevos integrantes y para un solo nosocomio; pero no a la cantidad que finalmente ingresó.

De acuerdo a la versión de los anestesiólogos que sirven de guías, el contexto no era propicio para aumentar esa nómina. Se basaron en que había falta de recursos técnicos; menos cirugías debido a las suspensiones por la pandemia; y, también, en la cantidad de residentes de otros años que ya "completaban" los quirófanos. ¿El resultado? Que muchos de ellos se rehúsan a explicarles a los nuevos de forma correspondiente y de la misma manera en que lo hacen con otros internos. Un ninguneo de su condición y de los casi $500 mil mensuales que gasta el Estado en salarios para que -en sus palabras- "vayan a no hacer absolutamente nada".

20220603_115827.jpg Los residentes de anestesiología mantuvieron dos encuentros en el Ministerio de Salud antes de que se sancionara la Ley de Emergencia. Piden una solución e incluso aceptarían repetir el primer año.

"Venimos a pedirle al Ministerio que se cumpla con el artículo 7 de la Ley de Emergencia, que es el que habla de la formar a nuevos especialistas, , dijo Marcio Bueno, uno de los afectados. "Entendemos que se avanzó con otros puntos de la norma, como los que pretenden reincorporar a los médicos, pero, en este aspecto puntual, que a nosotros nos afecta particularmente, no cambió absolutamente nada. Queremos saber por qué ha habido una forma selectiva de hacer cumplir el reglamento", dijeron.

En efecto, esta vez la problemática se abordó con otra profundidad. Tanto Nadal como los funcionarios de su cartera ya tuvieron encuentros con ese colectivo, por lo que en el área están al tanto de ciertos detalles. Se evalúan distintas fórmulas, y aunque no se revelaron los caminos que piensan tomarse; una alternativa que el Gobierno exploró en los últimos días era empezar a enviar residentes a la Universidad de Córdoba, tal como contó Diario UNO el 22 de mayo pasado.

