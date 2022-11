Gioja pidió a Cristina Kirchner como candidata en las elecciones 2023 por el Frente de Todos

Gioja, además, le pidió a la dirigencia de su fuerza política que "las soluciones hay que explicarlas sin palabras difíciles".

Cristina Kirchner candidata en las elecciones 2023

Durante una entrevista radial, José Luis Gioja se refirió a las disputas y especulaciones por el armado de las listas para las Elecciones del 2023. El sanjuanino expresó su deseo de que Cristina Kirchner sea la candidata del Frente de Todos.

"Tenemos que militar y trabajar mucho para generar condiciones para que pueda serlo. Si le facilitamos las cosas es mucho mejor y es mucho más probable", sostuvo.

El legislador también destacó el acto que la también presidenta del Senado encabezó por el Día de la Militancia en el Estadio Único de La Plata.

"Yo viví esa celebración. Me llenó, me emocionó y me gustó muchísimo el discurso de Cristina", aseguró. A su vez, subrayó que hubo una reivindicación de la figura del Juan Domingo Perón.

Jose Luis Gioja sobre la oposición

En cuanto a la oposición, José Luis Gioja dijo que "la oposición cuenta con piso electoral y que están alimentados por un sector del poder complicado que manejan, sobre todo, medios".

Además, se refirió a la gestión de Mauricio Macri al afirmar que "el período del 2003 al 2015 fue muchísimo mejor que el que vino después", aunque reconoció "lo de los índices del INDEC".

A modo de cierre, el ex mandatario de San Juan puso énfasis en la carrera electoral del año que viene.

"A mí me parece que tenemos que salir a sembrar optimismo, fe y esperanza, y por sobre todas las cosas a decir que hay 2023 y que tenemos a la dirigente más representativa del país y hay que evitar que pase lo mismo que en 2015", concluyó.

