Cristina sobre su posible candidatura presidencial: "Todo a su medida y armoniosamente"

La convoctoria fue en el estadio Único de La Plata, con fuerte presencia de dirigentes vinculados con el kirchnerismo con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof y el ministro del Interior, Wado de Pedro, entre los más destacados.

Todo ocurrió mientras el presidente Alberto Fernández se encontraba en vuelo a la Argentina de regreso de su gira por Europa.

Acto Dia de la Militancia.jpg Según los organizadores hubo 60.000 personas en el estadio Único de La Plata.

Quieren "suprimir al peronismo"

En una parte de su alocución, CFK citó, sin nombralo, el proyecto de ley presentado por el diputado nacional del PRO Gerardo Milman que finalizaba diciendo "Sin Cristina hay peronismo. Sin peronismo, sigue habiendo Argentina", y aseguró: "En esa frase estaba condensado el objetivo: suprimir al peronismo".

Y sumó: "¿Realmente creen que con eso se termina la voluntad de un pueblo de tener una vida digna y una patria justa? Si fuera tan simple lo hubieran logrado hace muchos años. El peronismo siempre termina reencarnandonsé. Lo que parecía muerto y sepultado, no lo es. ¿Por qué no prueban una vez sentarse a conversar con el peronismo a ver qué modelo de país quieren?".

El "partido judicial"

Cristina.JPG Cristina Kirchner volvió a criticar al "partido judicial".

La vicepresidenta afirmó que en el país hay jueces "sentados de por vida como una rémora monárquica en una sociedad democrática que deciden sobre la libertad y el patrimonio" de la gente y son "dispositivos de control de la voluntad popular".

"Hoy esta inflación que tenemos de 6,3%, cuando uno mira el desagregado uno ve que las telecomunicaciones miden 12 puntos, el doble, porque hay jueces que dijeron que el decreto que se firmó para que sea un servicio público y por lo tanto con precios regulados, no se debe aplicar" "Hoy esta inflación que tenemos de 6,3%, cuando uno mira el desagregado uno ve que las telecomunicaciones miden 12 puntos, el doble, porque hay jueces que dijeron que el decreto que se firmó para que sea un servicio público y por lo tanto con precios regulados, no se debe aplicar"

"Donde no hay jueces puestos a dedo, presionables y eternos en sus cargos, el sistema funciona", sostuvo y aseveró: "No es bueno para la democracia, para el pueblo, que sean jueces los que decidan sobre las políticas económicas de un país".

La presidenta del Senado alertó que "no crean que esto no obedece y no influye en la vida cotidiana de todos los argentinos, y ni qué hablar en todo lo que es violencia o lo que vemos de mujeres que van 20 veces a la justicia y después aparecen muertas y nadie se hace cargo de nada".

"Nadie se hace cargo de nada, total están ahí sentados de por vida como una rémora monárquica en una sociedad democrática", denunció.

Y seguidamente interpeló: "¿Cómo puede haber gente que decide sobre la libertad y el patrimonio de los argentinos y sus cargos sean eternos? ¿Qué tiene esto de democrático y contemporáneo? Nada".

"Son rémoras y dispositivos de control de la voluntad popular", clamó.

Presencia mendocina

La diputada nacional Marisa Uceda estuvo en el acto y los mostró en sus redes sociales.