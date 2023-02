García Zalazar le advirtió a De Marchi que si va por afuera de Cambia Mendoza no puede usar el sello del PRO

Entrevistado por Ricardo Montacuto en Te Digo lo que Pienso,de Radio Nihuil, Tadeo explicó: "Para entender esta novela hay que remontarse a años atrás. A nivel nacional existe una alianza que se llama Juntos por el Cambio. Esa alianza tiene distintos nombres en las provincias, como en la nuestra que se denomina Cambia Mendoza. Y en cada distrito existe la autonomía de sumar más o menos partidos".

Tadeo García Zalazar se refirió a los sellos de Cambia Mendoza

Tadeo García Zalazar en bicicleta.jpg En estos días de fin de semana largo, Tadeo García Zalazar aprovechó para salir a andar en bicicleta por caminos de Lavalle. Por supuesto, con la camiseta de Godoy Cruz.

"El criterio general -continuó- de la mesa nacional es ampliamente conocido y difundido: en las provincias que no haya elecciones primarias hay que hacer un reglamento y en las que sí hay, como Mendoza, cualquiera de los partidos que integra la coalición tiene que ir por adentro del frente para competir contra el kirchnerismo, el populismo o cualquier otro partido".

García Zalazar reiteró: "Si De Marchi quiere irse del frente Cambia Mendoza, o dejar de constituirlo, puede hacerlo tranquilamente pero no con el sello del PRO".

Enseguida agregó: "Mientras ellos discuten, nosotros avanzamos con Cambia Mendoza y los cinco partidos que adhirieron. Esperamos, obviamente al PRO. Y a los que están adentro se les garantiza participar de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) como ya se sabe que lo hará Luis Petri. Las reglas claras mantienen unido a un frente".

El comunicado del PRO sobre la libertad de acción

El diputado nacional del PRO, Álvaro Martínez, fue quien dio a conocer la decisión de su partido de darles libertad de acción a sus dirigentes de los 7 departamentos (los 6 gobernados por el peronismo y San Carlos, conducido por Unidad Popular) que decidieron desdoblar las elecciones y celebrarán las PASO el 30 de abril.

Sobre esto se refirió el titular de la UCR: "El comunicado es cuando menos confuso y resulta funcional al peronismo y al kirchnerismo en los 7 municipios que adelantan elecciones. Para esos departamentos el frente Cambia Mendoza se debe integrar el 1 de marzo. No podemos dar esas señales que dan desde el PRO cuando ese espacio no está inscripto como partido municipal en ningún lado".

Interpelado por su entrevistado, el jefe comunal godoicrueño admitió que no es lo mismo el PRO que los otros socios de la alianza y contraatacó: "Llegar a un frente y querer arreglar sólo cargos, como ocurrió en 2021, no está bien. Pasa que cuando ven que no tienen muchas posiblidades van por afuera. Eso es como cuando en un partido de fútbol uno se enoja y se lleva la pelota. No es serio".

Finalmente lanzó: "Los dirigentes que hoy tiene el PRO -no todos porque son varios los que no están de acuerdo con ellos- no representan la línea nacional de Juntos por el Cambio".

Natacha Einsechlas acusó al PRO de poner en riesgo a Cambia Mendoza

La presidenta provisonal del senado, Natacha Eisenchlas, fue de las primeras de la UCR en cuestionar a la conducción del PRO a la que acusó de poner en riesgo a la alianza gobernante: "Lo que transformamos juntos, lo que es Mendoza en el país, las bases para mirar el futuro con solidez: todo empezó en 2015. Poner en riesgo lo construido,8 años después, justo antes de un proceso electoral, sólo despierta sonrisas en aquellos que representan lo que no queremos ser".

La legisladora sumó a esa reflexión una serie de posteos en Twitter con el mismo contenido:

