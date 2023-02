De Marchi dio "libertad  de acción" para que el PRO vaya adentro de Cambia Mendoza en elecciones desdobladas

"Lo hicimos para priorizar el proyecto de transformación provincial y nacional", reza el comunicado. En él queda establecido que ese salvoconducto para dirigentes que quieran ir "por adentro" sólo rige para Tunuyán , San Carlos, Maipú, San Rafael, Santa Rosa, Lavalle y La Paz. Es decir, los seis gobernados por el peronismo y el reducto sancarlino, donde reinan dos interrogantes: si Silvia Cornejo, hermana del ex gobernador, será candidata, y si Difonso, Scanio y los suyos seguirán siendo parte de Cambia.

Omar De Marchi, Enrique Thomas, Alvaro Martínez y Gustavo Cairo en la Legislatura.webp El PRO en la Legislatura. Todo el sector le responde al lujanino, salvo Enrique Thomas (derecha).

Lo que dice el escrito es que esa partición ya ocurrió antes en otras provincias. Menciona un ejemplo en Santa Fe durante los comicios del 2021, donde asegura que el PRO fue por fuera de Juntos por el Cambio en algunas localidades, "con el agravante de que ni siquiera eran elecciones desdobladas y la coincidencia en el nombre del frente era total", según dijeron esas líneas que están firmadas por Álvaro Martínez, el presidente del partido en Mendoza.

Lo cierto es que el PRO no tiene necesariamente candidatos propios en los municipios que se adelantaron al calendario electoral. Desde el vamos, el radicalismo -que sí los tiene, y en algunos casos, hasta más de uno- entiende que el desafío de derrotar a las fuerzas que actualmente los gobiernan es complejo. Más debería serlo, siguiendo esa lógica, para candidatos que aún no logran darse a conocer de forma masiva, como es el caso de los dirigentes del PRO con aspiraciones en esos terruños, si es que los hubiera.

De hecho, es recordado que en algunas elecciones para lugares del Ejecutivo, el dispositivo amarillo ha llevado candidatos de la UCR como propios para competir en las internas. Esas internas que no ocurrirían en 2023 a nivel provincia. Algunos ejemplos ocurrieron en Las Heras y Guaymallén, donde De Marchi ungió (en 2019) a Fabián Manzur, precisamente un correligionario.

Alfredo Cornejo-Omar De Marchi.jpg Otros tiempos. De Marchi, casi con seguridad, enfrentará a Alfredo Cornejo en las elecciones.

Algunos golpes para los (todavía) socios de la UCR

El documento fue firmado por cinco dirigentes que, a su vez, parecieron ratificar su encolumnamiento a las decisiones de De Marchi: al final de la hoja, acompañan la firma de Álvaro Martínez las de la senadora Lula Balsells - Miró, el jefe de la bancada PRO en la Cámara Alta, Rolando Baldasso; el titular en Diputados, Gustavo Cairo, y el presidente de Jóvenes PRO, Juan Noguera. La firma del lujanino no aparece en el papel, pero sí hay lugar para algunos cañonazos a los todavía socios del radicalismo:

"La UCR se niega a constituir Juntos por el Cambio a nivel provincial, por eso prefirieron ponerle Cambia Mendoza", es una de las líneas dedicadas al centenario partido. Otras, apuntan a que los plazos para conformar la coalición a nivel país (JxC) vence el 14 de junio, y no antes. Además, volvieron a pegar diciendo que el radicalismo se quedó en el frente junto a ex aliados kirchneristas, como Libres del Sur y el massismo. "Pero se fueron socios fundadores como la Coalición Cívica y el Partido Demócrata", aseveraron.

alvaro martinez diputado nacional pro.jpg Álvaro Martínez, presidente del PRO, es quien firmó el documento.

"Tenemos tiempo hasta el 12 de abril para definir nuestra posición respecto al frente Cambia Mendoza. No el 15 de febrero, ni tampoco el 22", aseguraron en el documento. Parece ser la forma de decir que no se dejarán apurar por plazos impuestos desde calle Alem, en Mendoza, ni tampoco desde CABA, donde es inminente la decisión de Patricia Bullrich en torno a intervenir o no a los amarillos mendocinos.

Sobre el final, el texto les enrostra a otras fuerzas políticas su crecimiento -sobre todo, legislativo-. "En el año 2015 teníamos sólo un legislador provincial. Este año exhibimos 9 legisladores provinciales -no aclara que hay dos que son más cercanos a la UCR o al sector disidente que a De Marchi-, dos diputados nacionales, una intendencia y varios concejales".

