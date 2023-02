Vargas Arizu y Badaloni lanzan un frente partidario y darán pelea en las PASO dentro de Cambia Mendoza

WhatsApp Image 2023-02-20 at 09.17.47.jpg Este es el logo del nuevo frente que conformó + República con los partidos departamentales y uniones vecinales de las distintas comunas.

"En el recorrido que hemos hecho por distintos departamentos nos encontramos con partidos y con vecinos emprendedores que quieren involucrarse porque entienden que ese es el camino para incidir en el cambio. Y la forma es que ese sector productivo tenga sus proyectos y sus representantes en la Legislatura, en los Concejos Deliberantes y en el Ejecutivo" se sinceró Mauricio Badaloni, uno de los pioneros de + República.

En Mendoza, el partido + República -que tiene como líder nacional a Ricardo López Murphy- es uno de los más nuevos. Se conformó para las elecciones 2021, captó a cierto sector del Partido Demócrata disidente y como un aliado de Cambia Mendoza compitió en las PASO con candidatos a legisladores nacionales y provinciales, en donde consiguió algo más de 40.000 votos.

Esa corta vida político partidaria también los obliga hoy a buscar alianzas para fortalecerse en los departamentos, tratar de crecer en cantidad de electores y proyectarse a conseguir aquella representatividad en los espacios de poder.

"Estamos en crecimiento y hubo departamentos en los que nuestros candidatos traccionaron para lograr grandes objetivos, como fue para Cambia Mendoza imponerse en las legislativas en Maipú y lograr la mayoría en el Concejo Deliberante. Bueno a partir de esa experiencia es que ahora pretendemos tener nuestros representantes en esos espacios", insiste Badaloni.

Con la mira puesta en el desarrollo productivo

Además de Vargas Arizu y Badaloni, en el nuevo frente Activá Mendoza se sumaron referentes como el empresario gastronómico Fernando Barbera, el ex presidente de la Cámara de Comercio de General Alvear, Andrés Vavrik y Carina Gannam, entre otros.

Ellos ya delinearon una propuesta de gobierno que puso el foco en el desarrollo productivo, una menor presión fiscal, eficiencia en el gasto público e integración logística regional, entre otros temas en los que tanto Vargas Arizu como Badaloni han sido muy críticos.

De hecho, luego de la confirmación de la candidatura de Alfredo Cornejo, estos socios de Cambia Mendoza salieron advertir que se necesitaba un "aporte comprometido con ideas y acción" y que debían "renovar la política" y acercarse a los ciudadanos que advierten "que la obsecuencia y el pensamiento único solo fomentan la mediocridad de los aplaudidores".

"La gente pide a gritos cambios, por la destrucción del salario por la inflación y por no poder sostener el nivel de vida, no poder pagar la educación de sus hijos; y la política no puede ser sorda a esos gritos. En ese marco los que desarrollamos empleo y apostamos por el crecimiento somos los que conformamos el sector productivo, por eso entendemos que debemos ser parte de la conducción y estar ahí para marcar esas necesidades", marcó Badaloni.

Ahora, después de la experiencia del 2021, desde ese espacio político pretenden discutir con sus socios de Cambia Mendoza las exigencias para la futura conformación de las listas tras las PASO. Esto es definir el porcentaje de votos que será necesario para las minorías para poder sumar un candidato a aquellas listas o si en el frente oficialista adoptan el sistema D’Hondt, que es el que aplica por ejemplo el Frente de Todos.

Además advierten que pueden sumar experiencia en áreas claves del Ejecutivo como son el ministerio de Economía y la cartera de Turismo.