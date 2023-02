La cúpula del PRO presiona a De Marchi para que defina si se va o no de Cambia Mendoza

Por estas horas, además de responder a esos fuertes planteos internos de referentes mendocinos, De Marchi también deberá gambetear una fuerte presión de la cúpula nacional. Es que no sólo la presidenta del partido, Patricia Bullrich admitió que podría tomar la decisión de intervenir el partido mendocino. Ahora también el jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta estaría presionando para que los amarillos no rompan la sociedad con los radicales en Mendoza.

De hecho, el mismo Larreta llamó este fin de semana a Alfredo Cornejo para asegurarle que puja para que el PRO continúe en Cambia Mendoza.

Rodriguez Larreta y Cornejo.jpg Los radicales aseguran que este fin de semana hubo una serie de llamadas de Horacio Rodríguez Larreta a Alfredo Cornejo para asegurarle que él también le aconsejó a De Marchi que no deje Cambia Mendoza.

"Le hemos dicho (a De Marchi) que por dentro del frente tendrá todo el apoyo y el respaldo, pero si va por fuera nada" habría asegurado Larreta a Cornejo en aquella comunicación, en la que juró y perjuró que él también le aconsejó al diputado nacional lujanino que no se vaya del frente oficialista.

Los radicales mendocinos aseguran que también Mauricio Macri tomó parte en la discusión, y que se esforzó en mostrarle al ex intendente de Luján las conveniencias de no romper con Cambia Mendoza, pero la decisión de si intervienen el partido provincial o no, se tomaría recién este martes a las 19 cuando se reúna esa cúpula del PRO nacional.

Ese encuentro, que en principio iba a ser este lunes, se retrasó un día más porque desde la Nación le darían al lujanino una chance de reflexionar y escuchar los reclamos internos en una reunión partidaria por zoom a la que convocó a las 13 de este martes.

¿Competirá el PRO en las elecciones de las 7 comunas que adelantaron los comicios?

Aunque nadie lo blanquee con todas las letras, en el PRO mendocino la mayoría ya da por sentado que De Marchi dará pelea por la gobernación por fuera de Cambia Mendoza, que armará un propio frente con cierto sector del PD, más algunos disidentes del PJ. Y que además apostará a dilatar esa confirmación lo más que pueda, posiblemente extendiéndola hasta el 12 de abril, que es la fecha electoral límite para definir la conformación de los frentes electorales para la contienda provincial.

Omar De Marchi Emir Félix.jpg La foto que levantó polvareda en el PJ mostraba a Omar De Marchi muy cercano a Emir Félix, el intendente de San Rafael, sugiriendo que ambos podrían sellar una futura alianza.

Pero otro de los grandes interrogantes que por estas horas no tienen respuestas claras, es si el PRO competirá o no con candidatos propios en las elecciones de las 7 comunas que decidieron adelantar sus comicios, esto es en Maipú, San Rafael, Tunuyán, Lavalle, Santa Rosa, La Paz y San Carlos.

Es que todo hace suponer que a la dirigencia que lidera De Marchi no le interesa competir en esos comicios, en los que saben que Cambia Mendoza tiene serias chances de perder las elecciones ante los candidatos del PJ y de Unión Popular, el partido que hoy comanda San Carlos.

Por eso desoyeron el ultimátum que les puso la mesa nacional de Juntos por el Cambio para que definan sus destino electoral antes del 15 de febrero, cuya prórroga vence el próximo miércoles 22.

La dirigencia resiste, aún cuando varios dirigentes de San Rafael o de Maipú le reclaman participar, con aspiraciones de medirse en esas elecciones con el sello del PRO.

De hecho, este fin de semana, el presidente del PRO de Godoy Cruz, Marcelo Corti, se encargó de resaltar en Twitter que su voluntad es mantener la unidad dentro de Cambia Mendoza e instó a las autoridades locales del partido que conduce el diputado Álvaro Martínez a firmar la integración en el frente.

Apenas hizo el posteo, los radicales salieron en masa a retuitearlo, incluido el presidente partidario Tadeo García Zalazar y la misma hermana de Cornejo, Silvia Cornejo, presidenta del radicalismo en San Carlos.

Ante esa indecisión, los radicales esperan que la intervención del partido se concrete antes del 1 de marzo que es cuando vence el plazo para la conformación de frentes electorales para las elecciones adelantadas en las 7 comunas que desdoblaron.

"Si deciden irse que lo digan. Porque si no se presentan ayudan a los candidatos del peronismo en esas comunas y presentándose por fuera también, aunque no lo admitan", fogonean los ofendidos radicales.

Enojos y pases de facturas

Internamente en el PRO los ánimos están más caldeados que nunca. A los que critican la postura de De Marchi los tildan de haber cedido ante la presión de Alfredo Cornejo y su séquito, que -dicen- por estos días se dedican a captar dirigentes del PRO.

Otra batalla que sortean es la de mantener la tropa unida y fortalecida, para evitar futuras fugas.

Pero además pretenden disciplinar a algunos díscolos y hasta hicieron correr algunas notas para expulsar del partido local a los que insisten con quedarse dentro del frente. Una de esas listas habrían circulado días atrás en Luján.

También parecen diseñar alguna estrategia legal como para enfrentar una posible intervención: "Legalmente no están dados los motivos para que haya una intervención, los que están fijados en nuestra carta orgánica. Puede que haya un reto, pero no más que eso, nosotros estamos cumpliendo con los plazos legales de las elecciones, les guste o no", desafió días atrás el presidente del PRO local, Álvaro Martínez.

En tanto, el mismo De Marchi sólo se limitó en las últimas horas a tuitear sobre el avance de San Juan por sobre el crecimiento de Mendoza y cerró su posteo con una frase que claramente dedicó a los socios radicales que presionan para que se defina.