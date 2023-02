Petri la anunció tuiténdola en su cuenta "Visité a Julio Cobos que se está recuperando de una pequeña intervención quirúrgica, hablamos del proyecto de ley de Financiamiento Educativo y los beneficios que le puede traer a Mendoza y a todo el país".

Cobos también replicó el mensaje en su cuenta, pero lo más llamativo es la cercanía y la amistad de Julio Cobos con Petri, que quedó plasmada en varias fotos que se tomaron juntos. Una proximidad que Cobos no mostró hacia Alfredo Cornejo cuando este salió a anunciar su candidatura.

"Es un honor contar con Cobos"

Petri explicó que quiso ir a visitar a Cobos para ver cómo seguía luego de una intervención quirúrgica sencilla por la que pasó estos días, y fue un buen motivo para intercambiar ideas.

Tuit Luis Petri sobre Cobos.jpg

En rigor, manifestó que hablaron de educación, ya que el diputado nacional presentó un proyecto sobre Financiamiento Educativo y Petri se interesó en el contenido de esta iniciativa.

Además, el precandidato a gobernador aportó los conocimientos adquiridos en Finlandia, país al que viajó para interesarse particularmente en su sistema educativo.

Sin embargo, consultado acerca de su relación con Cobos, y del apoyo que este podría brindarle en su proyecto político, Petri aseguró que

Julio me alienta y me asesora, es un honor contar con él y con su expertice político Julio me alienta y me asesora, es un honor contar con él y con su expertice político

Inmediátamente agregó que Cobos tiene una mirada muy rica e interesante, no solo a nivel provincial sino también nacional, ya que estuvo en cargos ejecutivos en ambos espacios.

A quién apoya Julio Cobos

En cuanto a quiénes son los precandidatos provinciales y nacionales a los que apoya el diputado nacional, desde su entorno explicaron que Cobos no tiene problemas en apuntalar las intenciones de gestionar de todos los candidatos tanto de Juntos por el Cambio como de Cambia Mendoza que así se lo pidan.

tuit julio cobos petri.jpg

Lo hizo tanto con Luis Petri, quien se acercó abiertamente a Cobos, como con Gerardo Morales a nivel nacional, que quiere jugar la carrera política como precandidato a Presidente por JxC.

En esta oportunidad, es más importante lo que Cobos no dice que lo que dice.

De su apoyo a "todos los que se lo hayan pedido", se infiere que Cornejo no se lo pidió, y por esto no ha mostrado cercanía hacia él, aunque estuvo cuando este anunció sus intenciones de volver a gobernar Mendoza.