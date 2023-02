Cambia Mendoza espera que De Marchi acate la decisión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio

Lo que sí quedó claro es que los dirigentes que se se reunieron en la sede de la UCR en calle Alem de Ciudad están convencidos -a pesar de que Horacio Rodríguez Larreta no estaría de acuerdo- de que la mesa nacional de Juntos por el Cambio, convocada el martes por la noche por videollamada, fue clara en el sentido de que en todas las provincias no se aceptarán rupturas y los dirigentes que decidan ir por afuera a las elecciones 2023 no podrán utilizar el sello partidario en ninguna de los votaciones, tanto municipales como provinciales y nacionales.