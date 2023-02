Gabriela Lizana aseguró que Alfredo Cornejo nunca frenó la importación de vinos

También repasó Lizana que "el sector productivo sufrió mucho la importación de vinos que se hizo durante los gobiernos de Macri y de Cornejo. Y ahora se rasgan las vestiduras".

"A tal punto se incrementaron las importaciones -agregó- que al año siguiente se generó sobrestock". Y amplió que los números al respecto pueden ser consultados en las estadísticas del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Qué dijo Lizana sobre la industria vitivinícola

Lizana y Massa.jpg Gabriela Lizana y Sergio Massa.

La mujer recordó que "yo también soy productora y desde esa posición, como desde mi actividad como funcionaria no tengo problemas en decir que la industria vitivinícola está muy mal y que en los últimos 10 años el sector productivo está cada vez peor".

Analizó Lizana que "la falta de rentabilidad sostenida lo único que ha hecho es expulsar productores de la cadena, desde los pequeños hasta los medianos y sólo quedan los que concentran la tierra".

"La industria vitivinícola es una torta que se achica. Es como un Kohinoor (por el secarropas de esa marca): expulsa todas las cadenas" "La industria vitivinícola es una torta que se achica. Es como un Kohinoor (por el secarropas de esa marca): expulsa todas las cadenas"

Al volver sobre la importación que la Secretaría de Comercio de la Nación le autorizó al Grupo Peñaflor, la funcionaria massista dijo que "la situación económica es tan sensible, que cualquier medida común, por más que sea excepcional, genera una sensación de miedo y daño al sector productivo, y yo la comprendo".

Y sumó: "Me estoy refiriendo puntualmente a esa importación de vino Sauvignon, que por más que fuera por poca cantidad... hace que quien se quema con leche, ve una vaca y llora".

La también productora vitivinícola explicó que "si no hay un producto y uno lo trae es comprensible. Es lo que pasó con el Sauvignon. Eso es lo que justificó la Secretaría de Comercio y entiendo que la situación de Peñaflor fue algo puntual, no se autorizó una importación masiva. Pero entiendo y comparto el miedo que genera. Como lo dijo Martín Hinojosa (titular del INV) yo tampoco comparto la idea importar vino de manera masiva a o de alguna manera que atente contra la formación de precios".

uva blanca importación de vinos.jpg Gabriela Lizana admitió que la industria vitivinícola "está muy mal".

Los "expulsados" de la vitivinicultura

Otro aspecto abordado por Lizana en la entrevista con Montacuto fue el relacionado con la importancia de generar oportunidades para los productores en otros rubros de modo que aquellos que son "expulsados" de la vitivinicultura puedan generar emprendimientos en rubros diferentes: "Hay otras actividades como el forrjae o la ganadería, con potencial extraordinario en Mendoza. La industria vitivinícola va a terminar siendo de tres, por la concentración de la tierra y la economía".

"Desde la actividad pública debemos generar otras alternativas para que la gente tenga trabajo. No va a ser sólo la minería la solución. San Juan, que también tiene al sector vitivinícola en crisis, tiene un portfolio de actividades como mercado de mosto, de pasas, plantaron pistacho, sumaron energía renovable... nos pasaron por arriba en el desarrollo forrrajero" "Desde la actividad pública debemos generar otras alternativas para que la gente tenga trabajo. No va a ser sólo la minería la solución. San Juan, que también tiene al sector vitivinícola en crisis, tiene un portfolio de actividades como mercado de mosto, de pasas, plantaron pistacho, sumaron energía renovable... nos pasaron por arriba en el desarrollo forrrajero"

Finalmente expresó: "No quiero ser pesimista con un sector golpeado y lo sé bien porque yo como productora tuve que arrancar una parte de la tierra para poner alfalfa y otra parte se me heló. Yo prefiero transmitir esperanzas y decir que si la industria vitivinícola no puede sostener la actividad, algo tenemos que hacer para darles trabajo a todos los afectados".

