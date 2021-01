El Gobierno de Mendoza acordó durante la negociación paritaria el cobro de un bono de $54 mil a pagar en 12 cuotas durante 2021 para los empleados estatales, además de un aumento del 20% en tres tramos no acumulativos. Pero a su vez, el Poder Ejecutivo emitió el decreto 39/2021 en el que deja en claro en el artículo 2º que de esta suma anual no remunerativa no bonificable quedan exentos los agentes con cargos de funcionarios públicos.