El Gobierno ofreció un aumento a los estatales: en qué consiste

La oferta se dio en medio de una negociación con referentes de los sindicados que representan a la Contaduría General de la Provincia, Tesorería General de la Provincia, Fiscalía Estado, Administración central, Salud (régimen 15), SUTE, Instituto Provincial de Juegos y Casinos, y Empleados judiciales.

Allí, el subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, Ignacio Barbeira, ofreció: “una oferta de recomposición integral del salario que abarca hasta el 31 de diciembre de 2021, que se compone de una suma fija de $54000 pagadera en cuotas de carácter no remunerativo y no bonificable a abonarse durante el próximo año, y un porcentaje de aumento del salario del 20% dividido en tres tramos: 7% en marzo y julio y el 6% en octubre, no acumulables”.

Y agregó: “Las representaciones gremiales se llevaron la propuesta para analizarla junto a sus bases, discutirla y poder tomar una decisión para dar una respuesta definitiva el próximo 18 de diciembre”.

Siguen las paritarias

Las negociaciones continuarán este jueves con el Tribunal de de Cuentas, EPAS, Ambiente y Ampros. En estos casos, las reuniones serán en el espacio Julio Le Parc en Guaymallén.

La oferta fue hecha el mismo día que comenzó la vigilia para el paro convocado por los gremios para este jueves.

Pago de aguinaldo

Este miércoles el gobernador Rodolfo Suarez anunció el pago de aguinaldos para los trabajadores estatales.

Según el cronograma, todo el personal de salud, seguridad y educación y todo aquel que cobre menos de 80 mil pesos cobrará su aguinaldo en diciembre.

En tanto, aquellos que superen los $80.000 recibirán su medio aguinaldo en febrero.