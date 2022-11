Fuerte cruce entre ATE y AMPROS por diferencias respecto a un bono de fin de año

Pero cuando se tocó el tema de un bono de $20.000 que ofreció el Gobierno para los trabajadores que ganen menos de $231.600, Macho no ahorró críticas hacia otro gremio.

Roberto Macho 2.jpg Roberto Macho, secretario general de ATE.

Las críticas de Macho a AMPROS

El contexto es así: muchos profesionales de la salud están representados por AMPROS. No obstante, hay algunos en ATE. En ATE está, por ejemplo, un importante grupo de licenciados en enfermería que paritan dentro de ese sindicato. De ahí cierta tensión entre ambas organizaciones, que de alguna manera se "disputan" afiliados.

Y Macho aseguró que, al "rechazar" el mencionado bono, AMPROS dejó a muchos trabajadores de la salud sin un ingreso importante.

"AMPROS dejó a muchos sin ese aumento. Los incrementos que ha conseguido involucran solamente a 1.400 profesionales de la salud, dejando a más de 6.700 sin las mejoras que se aplican en los distintos adicionales específicos. Es un claro hecho de discriminación", cuestionó.

Y siguió: "El bono lo proponen desde el Ejecutivo para todos los salarios en bruto, desde $231.600 pesos para abajo. En ATE los cobrarían casi todos. A los licenciados en enfermería también les correspondería, pero si están en AMPROS no lo recibirán porque esa organización no ha querido firmarlo. Habría que preguntarles por qué no reclamaron ese bono", concluyó Macho.

La respuesta de Iturbe: "Hay que ser más humilde"

"No entiendo por qué Macho opina sobre los profesionales de la salud. Ellos no tienen voz ni voto en el régimen 27, que es el que involucra a nuestra actividad", retrucó Iturbe, que justo venía caminando por el lugar y se encontró con la periodista de Nihuil Soledad Segade.

La secretaria general de Ampros añadió que "en la oferta paritaria que recibimos nosotros nunca estuvo el bono del que habla Macho".

"Por supuesto, si nos quieren dar un bono no lo vamos a rechazar; pero no fue parte de la oferta -explicó la referente-. Nosotros siempre buscamos que las propuestas paritarias sean totalmente en blanco e impacten sobre la jubilación. Así fue la oferta que recibimos, se votó y los delegados la aceptaron por unanimidad".

Rodrigo Dominguez claudia iturbe y daniel jimenez.jpg Claudia Iturbe junto a sus compañeros de Ampros, Rodrigo Domínguez y Daniel Giménez.

Al preguntarle a Iturbe si pedirá el bono, señaló que "la verdad es que no es parte de la oferta salarial y no queremos que lo sea. Si existe, lo hablaremos, pero no será en el ámbito paritario, que para nosotros debe ser todo en blanco".

Respecto a los profesionales de la salud no afiliados a Ampros, Iturbe recalcó que "tienen la libertad de estar en nuestro gremio o en otro".

"Pero -comparó- nosotros tenemos un convenio colectivo de trabajo firmado que ATE nunca quiso rubricar. La norma es clara: Ampros representa a profesionales de la salud en relación de dependencia estatal o privada cuya carrera tiene una ley. Es decir que uno se puede afiliar a otros gremios, pero de ser así nunca le van a llegar los acuerdos que logremos nosotros, porque somos los únicos referentes legales autorizados a firmar esos acuerdos".

En cuanto a las diferencias de ingresos que marcó Macho, Iturbe lo invitó a "ser más humilde" y "pensar en la gente".

"Nosotros no vamos a competir con ATE ni con nadie. Lo que sí reconocemos es que tenemos un escalafón donde se considera la antigüedad, las especialidades, la jerarquía y la formación de nuestros representados. No por azar, sino para mejorar la salud pública".

En medio de todo lo anterior, algunos miembros de ATE le gritaban cosas a Iturbe, tal como puede verse en el siguiente video: