El Gobierno ofreció a los docentes un aumento del 9% al básico y un bono de $20.000 para los salarios más bajos

Beatriz Martínez, subsecretaria de Gestión Pública y Modernización del Estado, aseguró tras el encuentro que se presentó una "propuesta integral en función de lo pedido en la primera ronda".

"Se sostiene el 9% de aumento al básico planteado -la primera oferta fue del 6,5%-, más los sectoriales al Estado docente y al Convenio celadores", informó.

"También se suma a la propuesta, la cláusula de garantía salarial que implica que ningún docente inicial quede por debajo de los $80.000", dijo la funcionaria. Quien también aseguró que se cumplirá con un "reconocimiento a los cargos jerárquicos", como solicitó el SUTE.

Además, se ofertó un "bono extraordinario de $20.000 a pagar el 5 de enero a los salarios más bajos".

En tanto que, respecto de la Ayuda Útiles para los docentes, se propuso pagar en febrero $40.000. Mientras que la Ayuda Indumentaria para celadores quedaría en $36.000, también a pagar en el segundo mes del 2023.

La nueva oferta del Gobierno a los docentes mendocinos

De acuerdo al acta paritaria, la Provincia superó la oferta del pasado 20 de octubre proponiendo un incremento salarial del 9% sobre la Asignación de Clase (básico) y un 18% sobre el Estado Docente para el mes de diciembre de 2022, calculados sobre la base de diciembre de 2021 como los últimos aumentos.

Además, a cuenta de las paritarias del año que viene, se propuso un 5% en enero, tanto para el básico como para el Estado Docente; otro 5% para febrero y otro 5% para marzo, siempre en iguales condiciones, calculados sobre la base de diciembre de 2022.

En un segundo punto se propuso fijar el salario mínimo neto provincial docente garantizado en $80.000, a partir de diciembre.

Y en un tercer punto, el Gobierno ofertó modificar el coeficiente de cálculo para el Adicional Jerarquía, dando así respuesta al reclamo del SUTE por un reconocimiento para los cargos jerárquicos.

Ayuda Útiles e Indumentaria

El otro punto en discusión planteado por el SUTE era el monto y la fecha de la Ayuda Útiles e Indumentaria que se otorga una o dos veces al año. La propuesta del Gobierno fue pagar $40.000 por la Ayuda Útiles para los docentes el 22 de febrero de 2023 por única vez. Y $36.000 por la Ayuda Indumentaria a los celadores, también a pagar el 22 de febrero por única vez.

Bono extra de $20.000

El sindicato docente pidió que se prevea el pago de una suma fija para los trabajadores, teniendo en cuenta que el Ejecutivo nacional estaba discutiendo el tema. Atendiendo a esa inquietud, el Gobierno propuso otorgar una suma extraordinaria de $20.000 con carácter no remunerativa no bonificable por única vez para todos los docentes y celadores cuyo salario bruto de noviembre no supere los $231.600.

Esa suma, de ser aceptada, será abonada el 5 de enero de 2023. El beneficio es por agente, no por cargo, sea titular o suplente.