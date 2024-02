Francos expresó que los gobernadores se deben ajustar tras confirmarse que no pagarán el FONID

"No pueden pedirle al gobierno nacional que siga manejándose de la manera que se venía llevando la economía del país anteriormente, es decir mediante la falsa emisión de moneda o el endeudamiento. Eso no lo va a hacer el presidente Milei", enfatizó Francos.

guillermo francos.jpg El ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que el presidente Javier Milei no se endeudará como lo hizo el gobierno anterior.

En declaraciones a radio Rivadavia, el ministro del Interior también apuntó contra la ex presidenta Cristina Kirchner y sostuvo: "El documento es surrealista, plantea algo en donde no hace ninguna autocrítica de lo que fueron sus 16 años de en el poder".

"La gente entiende perfectamente dónde están las responsabilidades de lo que ha pasado en la Argentina en los últimos 20 años", consideró Francos.

Además, rechazó los cuestionamientos del líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois. "Las críticas de Grabois no son más que un reconocimiento a lo bueno que hace esta gestión", subrayó el funcionario nacional.

"El presidente Milei llega con un mandato popular muy claro, producto de lo que él expresó en la campaña. Cuando compitieron continuidad con Massa, y con el nuevo candidato que fue Milei, no es casualidad que Milei haya sacado el 56% de los votos", aseguró el ministro del Interior.

Adorni confirmó que no se pagará el FONID a las provincias

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó este miércoles que el Gobierno "está evaluando" la posibilidad de convocar a una paritaria docente nacional, aunque aclaró que todavía "no hay ninguna definición al respecto" pese a que los gremios del sector educativo advirtieron que peligra el inicio de clases si la negociación salarial no se lleva a cabo.

Además, en su habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, indicó que, "en principio, la Nación no va a transferir" a las provincias los recursos económicos correspondientes a el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales (FONID) y los comedores escolares porque "considera que hoy no tiene existencia, no existen".

"Se está evaluando, (pero) aún no hay ninguna definición al respecto", respondió Adorni cuando fue consultado sobre la convocatoria a la paritaria nacional docente, reclamada desde Ctera.

El vocero del presidente Javier Milei indicó que "cada jurisdicción" del país "es libre de pactar el salario que deseen con sus trabajadores" porque "los docentes de la Argentina dependen de cada una de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires".

Al respecto, entonces, consideró que "la paritaria docente nacional no es tal, no existe", aunque se trata de una negociación que "es relevante" para el Gobierno, y afirmó: "Los salarios dependen de los gobernadores".

Manuel Adorni alta.jpg El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que la Nación no pagará el FONID a las provincias destinado a los docentes. Télam.

Adorni, en tanto, expresó que, "independientemente de la la discusión salarial", el Gobierno "siempre va a promover que se cumplan los días de clases", que la última asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), llevada a cabo en noviembre pasado, fijó en "al menos 190" para el calendario escolar 2024.

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), uno de los gremios que agrupa a los docentes a nivel nacional, advirtió que "peligra el inicio de clases" y reiteró su pedido al gobierno para la "urgente convocatoria" a la paritaria nacional docente, a pocos días del comienzo del ciclo lectivo en todo el país.

Además, la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, exigió al Ejecutivo "el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y que envíe los recursos económicos a las provincias para el FONID". Sin embargo, ese fondo estaba vigente hasta el 31 de enero del 2024.

Los gremios educativos sostuvieron en los últimos días que "sin el envío de los fondos del incentivo docente se compromete la negociación paritaria a nivel nacional y provincial".

Lo mismo advirtieron los gobernadores provinciales, quienes, por medio de sus ministros de Educación, reunidos en el CFE, firmaron un documento dirigido a la Casa Rosada donde reclamaron certezas respecto del fondo que, destacan, por ley debe pagar el gobierno nacional.

En un escrito, los funcionarios educativos le recordaron al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, que el fondo representa alrededor del 10% del salario del personal docente de todo el país.

