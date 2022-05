Fernández Sagasti llamó a todo el peronismo del país para "pensar las ideas del futuro" en Mendoza

Habrá varias mesas de debate en los que participarán no sólo dirigentes del peronismo sino también del resto de los partidos que componen al FdT.

-Falta un año para las elecciones ¿Creés que es necesario institucionalizar el debate interno en el Frente de Todos?

-Hoy es un frente electoral. Por eso lo que estamos haciendo en Mendoza es dar un marco para los debates internos, y la casa natural de las discusiones es el Partido Justicialista. Queremos reflexionar, por ejemplo, sobre los nuevos derechos y demandas que hay en la sociedad y cómo vamos a hacer para garantizarlos. Me refiero a la soberanía energética y de datos, el federalismo tributario, toda una gama de asuntos muy actuales.

Aquí, el flyer con el que se está convocando al encuentro en el auditorio Ángel Bustelo, donde se espera que asistan más de 1000 militantes:

peronismo futuro.jpg

Peronismo de todos los palos

A la cita asistirán el jefe de gabinete de Nación, Juan Manzur; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el gobernador de San Juan, Sergio Uñac; los ministros nacionales del Interior Eduardo "Wado" de Pedro y de Obras Públicas Gabriel Katopodis.

A ellos se sumarán participantes como los exgobernadores de Salta Juan Manuel Urtubey y de San Luis Adolfo Rodríguez Saá; más el sindicalista Hugo Yasky (CTA) y legisladores nacionales como Juliana Di Tullio y José Mayans, entre otros.

En suma, un abanico de exponentes de muy diversa proyección que se verán las caras precisamente en Mendoza.

-Si uno repasa la lista de invitados, puede ver que están casi todos los referentes importantes del FdT menos Alberto Fernández y Cristina ¿Pensás que las heridas del peronismo pueden cicatrizar "por abajo" de esas dos figuras que quizá hoy están distanciadas?

-Como dijo la vicepresidenta, esto es un debate de ideas. Es más: Perón decía que hay que debatir ideas y no personas o cosas. Por eso, más que hablar de personas, hay que pensar. Y es preciso pensar de forma federal, por ahí hay un camino. Hoy me llamaban periodistas de Buenos Aires y me planteaban temas muy centrados en la capital. Yo les respondí que nosotros en las provincias queremos pensar desde nuestros lugares. Ver el modo en el que podemos resurgir no solamente con los compañeros sino también con toda la sociedad.

-¿Cómo hiciste para convencer a tipos tan diferentes como Manzur, Massa y Wado de Pedro para que se juntaran en Mendoza?

-Tengo muy buena relación con cada uno de ellos. Les conté la idea, les hablé de un espacio plural y de la necesidad de debatir dentro de nuestro partido para aportar al gobierno nacional y a las gestiones locales. Además Mendoza -como no está gobernada por el peronismo- no convoca desde un gobernador en particular, sino que es el partido en su conjunto el que está invitando.

-¿Pero cómo se gestionaron esas invitaciones? ¿Por email? ¿Por teléfono? ¿Llamaste vos?

-Los llamé por teléfono uno por uno. Trabajo de hormiga.

-Bueno, también es verdad que todo esto te posiciona como alguien capaz de concitar a dirigentes no tan fáciles de juntar en el Frente de Todos…

-(Sonríe) Es que soy muy insistente. Les expliqué la importancia que tiene para Mendoza que ellos estén. Coyunturalmente soy la presidenta del PJ, pero esto lo armamos con todo el peronismo provincial. Y una de nuestras metas es concretar, a partir del intercambio, una plataforma para quienes vayan a ser candidatos el año que viene. Llevaremos las discusiones a todos los departamentos.

Sagasti recordó que en 1949 se realizó en Mendoza el Primer Congreso Nacional de Filosofía, en el que Juan Domingo Perón presentó los principales lineamientos de lo que más tarde se convirtió en uno de sus libros nodales, "La comunidad organizada".

"Ahora llegó el turno de actualizar aquellas propuestas. Ya en los setenta, Perón hablaba de asuntos ambientales, es decir que hay muchas conexiones", destacó Anabel.

Anabel Fernandez Sagasti.jpg En los últimos meses, Sagasti recorrió varios departamentos de la provincia para dar mayor volumen territorial al peronismo.

Fernández Sagasti y el voto joven

El encuentro Peronismo futuro tendrá lugar en un contexto muy dinámico. Por citar sólo una de sus dimensiones: en los últimos meses, los sondeos confirmaron un crecimiento importante de la derecha liberal.

Y un capítulo aparte de ese ascenso es el de Javier Milei, que ganó apoyos entre jóvenes de extracción variopinta. Por ahora, las encuestas indican que el melenudo economista le quita más votos a Juntos por el Cambio; sin embargo es un misterio el efecto que podría tener su figura en lo que históricamente ha sido el voto "nacional y popular".

-Ustedes hablan de Peronismo futuro al mismo tiempo que se verifica un crecimiento de liberales como Milei ¿Pensás que el Justicialismo viene demorado a la hora de interpelar al voto joven?

-Para mí hay un desencanto de la ciudadanía en general y de los pibes y pibas en particular, a raíz de las demandas que los partidos tradicionales y la democracia aún no han logrado satisfacer. O sea: no creo que se trate tanto de un “valor” que ofrezcan estos nuevos emergentes liberales, sino que hay un déficit de los partidos tradicionales. Y nosotros como peronistas nos hacemos cargo de eso. De ahí esta meta de actualizarnos con temas que están en la agenda de los jóvenes.

-Por varios motivos -incluyendo ciertas lógicas mediáticas- hay un sector de la sociedad que ha desarrollado un rechazo fuerte hacia el kirchnerismo ¿Cómo intentarán subsanar eso?

-A Néstor Kirchner le gustaba repetir que nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio. Nosotros somos peronistas, y la historia del peronismo está salpicada de ese tipo de situaciones ¿Cómo se subsana? Con gestión y garantizando los derechos de la sociedad. Después, el tema de las construcciones mediáticas es un debate muy profundo que tenemos que darnos en la Argentina. Yo lo vivo en el Senado de la Nación: si los argentinos supieran de verdad las cosas que Juntos por el Cambio vota o no vota en el Congreso, se darían cuenta de los intereses que ellos defienden, que no son los de las mayorías. Ante eso, el peronismo tendrá que corregir sus errores y ver la mejor manera de que la gente nos conozca sin ese tipo de intermediaciones que construyen supuestos “monstruos”.

-¿Vas a ser candidata en 2023?

-Seré una compañera que estará con quien quiera ser candidata o candidato por el Frente de Todos. Mientras tanto, mi responsabilidad como presidenta del PJ es mantener al partido movilizado para que cualquier dirigente que tenga voluntad de presentarse se sienta acompañado.

