Fernandez Sagasti aseguró que "hay que tomar el toro por las astas" en el gabinete económico

Martín Guzmán.jpg Martín Guzmán, en el centro de la polémica por las decisiones económicas que toma en Gobierno Nacional y no convencen al kirchnerismo

Si bien no fue tan dura como sus compañeros de la Cámpora, para quienes "el ciclo de Guzmán en el ministerio terminó", sí fue contundente al sugerir que al ministro le falta firmeza a la hora de tomar una postura a favor de los asalariados.

Proyecto de moratoria previsional

Sobre el proyecto que presentó este viernes su bloque y que implica una moratoria para que las personas a las que les faltan años de aportes para jubilarse lo van a poder hacer adhiriendo a una moratoria, la senadora manifestó que no le avisó al ministro de Economía.

"Todas las semanas presento un proyecto, para llevar este al Senado pedimos información a Anses y lo trabajamos con Mariano Recalde", sostuvo la legisladora nacional, para quien la iniciativa no es contra de Guzmán, sino a favor de las personas que no podrían acceder a la jubilación.

Además, dijo que no va a generar grandes consecuencias en el sistema previsional, porque el cálculo de deuda de aportes es superior al de otras moratorias.

Es decir que quien alcance la edad pero le falten años de aporte, deberán pagar un 29% de lo que un trabajador está abonando por un salario mínimo, esto implica un descuento de 3.187 pesos en sus haberes jubilatorios.

Fernández Sagasti sostuvo que esa decisión "no es contra nadie", sino más bien a favor de las 500.000 personas que calculan, se encuentran en esta situación.

El proyecto presentado este viernes viene a reemplazar al del 2014, que estará en vigencia hasta el próximo mes de julio.

Fernández Sagasti le respondió a Carrió

Consultada al respecto de lo que dijo la dirigente opositora Lilita Carrió, quién manifestó que Cristina Fernández de Kirchner está teniendo una actitud destituyente, Fernández Sagasti advirtió: "esto no es así y no me sorprenden para nada los dichos de Carrió"