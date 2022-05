Acto en Chaco

Cristina Kirchner afirmó sobre la tensión interna del PJ: "No hay pelea sino debate de ideas"

"Lo que está pasando en el Poder Ejecutivo no es pelea; yo no le pegué a nadie, a mí nadie me pegó", dijo Cristina Kirchner. Además aseguró que haber elegido a Alberto Fernández para encabezar la fórmula del Frente de Todos en las elecciones del 2019 fue "un acto inteligente y generoso"