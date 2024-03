Fayad salió a buscar financiamiento para afrontar una deuda de Mendoza de U$S 54 millones

En los papeles que tiene en su escritorio, consta que la deuda que corresponde al bono Mendoza 2029, tomada durante la gestión de Rodolfo Suarez, vence el 19 de marzo pero en la práctica el ministro sabe que tiene que conseguir los fondos dos días hábiles antes, por lo que el apremio marca al viernes 15 como la fecha límite.

Se trata de U$S 54,32 millones, de los cuales U$S 40,75 millones son de capital -que efectivamente es lo que se puede refinanciar- y U$S 13,57 millones de intereses.