Fayad adelantó que el Automotor vendrá sin tope pero con nueva fórmula para mitigar el aumento

Para Fayad, "los topes del Impuesto del Automotor generaron muchísimas distorsiones" y por eso habrá "una fórmula distinta" para calcular la alícuota y "mitigar el aumento".

Fayad Legislatura.jpg En pocos días, Víctor Fayad presentará en la Legislatura el presupuesto 2025 y las leyes impositivas para Mendoza.

Cambios en las leyes impositivas

El ministro de Hacienda explicó en diálogo con Radio Nihuil que si bien los topes que se pusieron al aumento del Impuesto Automotor permitieron que "en muchos casos sea pagable y que la mora haya caído", también generaron una "distorsión importante entre los que estaban por encima del umbral -que pagaban el 3% a secas- y los que estaban por debajo -que tenían un tope del 151,80% de aumento-.

Lo que adelantó Fayad es que ese tope se eliminará pero porque habrá "correcciones" en la alícuota (3%) y que para eso se estableció una fórmula que tiene en cuenta topeos previos.

"Se implementa una técnica distinta para mitigar el aumento del Automotor, pero no será a través de topes", confirmó.

La intención es que de esta manera haya un equilibrio entre todos los contribuyentes.

Se recuperaron $8.500 millones de deuda del Automotor

A pesar de que la tendencia de la recaudación de los impuestos provinciales es hacia la baja, Víctor Fayad confirmó a Diario UNO que la caída de los fondos provenientes del impuesto Automotor no es tan pronunciada y eso se debe a que este año se logró cobrar "$8.500 millones de deuda de años anteriores".

La caída en el Automotor ha sido solo del 3,5%, dijo el ministro y explicó que el 20% de lo recaudado por ese impuesto provincial respondió al cobro de grandes deudores, que fueron perseguidos administrativa y judicialmente.

Presupuesto 2025 con roll over para Mendoza

Junto a las leyes impositivas, el Gobierno presentará el presupuesto 2025. Lo hará según los tiempos legales, antes del 30 de septiembre.

Fayad contó que se trata de un presupuesto "equilibrado", que "incluye novedades desde el punto de vista impositivo, un pedido de refinanciación de deuda y las variables económicas del gobierno nacional, que es el que define la política fiscal y monetaria (inflación y dólar)".

El mensaje de Milei a las provincias

"En Mendoza todos los ministros de Hacienda -Allasino, Kerchner, Nieri- tuvimos el mismo objetivo de equilibrio fiscal", dijo Fayad a tono con el pedido del presidente Javier Milei a las provincias. "Algunos años se puede hacer más que otros con la reducción del gasto y de impuestos; y siempre hay espacio para más pero también contextos, como en un año como éste en el que hay menos recursos y a la vez más demanda de servicios públicos", explicó sobre las variables.

Lo que sí está claro para el oficialismo que gobierna Mendoza desde 2016 es su Norte: "El equilibrio fiscal es un objetivo de la provincia y no se discute hace rato. Los mendocinos lo hemos tomado como un activo. Y lo de los 60 mil millones de dólares, que no son tales, es un mensaje más dirigido a otras provincias que no han hecho los deberes".

Esto último en relación al pedido de ajuste que Milei hizo en su discurso del domingo a los gobernadores y que luego fue relativizado en cuanto a los montos desde el propio Gobierno nacional.

En Mendoza, "no subir impuestos es algo que ya venimos haciendo. Será la novena ley de presupuesto sin suba de impuestos y esa una señal importante para quien quiere invertir en la provincia".

Tras la presentación formal del Presupuesto 2025, gobernadores aliados se reunieron con el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo. En ese diálogo, se reiteraron reclamos que Mendoza viene haciendo a la Nación: "Los reclamos son permanentes. Es importante la ejecución de algunas obras en la provincia porque son de alcance nacional como la de la ruta 40 y la ruta 7".

También "hay planteos administrativos por los subsidios al transporte y por los fondos educativos. En cada reunión, exigimos el cumplimiento de las obligaciones asumidas y en muchos casos documentadas".