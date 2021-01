Ex embajador argentino en Chile: "Si no invitan, hay que invitarse solo"

Si bien aseguró que es importante tener "un paraguas" nacional, aseguró que también hay que "tomar una actitud más proactiva" y desarrollar Mendoza, por sí misma, la diplomacia con el país trasandino y sus regiones.

"Mendoza puede tomar una posición muy activa y relacionarse con la Quinta y Sexta región. Hay una posibilidad de relacionamiento que va más allá del gobierno central", aseguró.

El ex embajador argentino en Chile explicó que "así como no hay que esperar muchas cosas de los gobiernos centrales en muchos temas tampoco en este" y aseguró que Mendoza y sus cámaras empresarias pueden llegar a acuerdos con sectores chilenos.

"Hay que generar confianza en lo que se acuerde. En este sentido, dado que no me invitan me invito solo", manifestó a Radio Nihuil.

"Los mendocinos estamos acostumbrados a las adversidades. Siempre es mejor tener el paraguas del gobierno central pero no impide relacionarse. Muchas veces, y los empresarios pueden decirlo, los gobiernos entorpecen más que ayudar. Obviamente es mucho mejor que haya una actitud proactivas a través de comités binacionales", señaló pero agregó que Mendoza también puede relacionarse por sí misma.

Alberto Fernández llega a Chile con una comitiva, encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el canciller Felipe Solá, y también los gobernadores de estados limítrofes, como Sergio Uñac, de San Juan; Gustavo Sáenz; de Salta; Ricardo Quintela, de La Rioja; y Raúl Jalill, de Catamarca.

El jefe de Estado tiene previsto arribar mañana al mediodía a Santiago de Chile, y desde el aeropuerto se trasladará a la sede de la Cancillería chilena para rendir un homenaje a los libertadores de ambas naciones.