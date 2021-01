El radicalismo mendocino se enojó con Alberto Fernández

Cancillería detalló que también viajarán los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Uñac (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca), todos peronistas.

Ira radical

"A pesar de la importancia y relevancia de Mendoza en la relación bilateral con Chile el Presidente Alberto Fernández “olvidó” invitar a nuestro Gobernador a la gira oficial a ese país; no así a los gobernadores de varias provincias limítrofes. Una oportunidad perdida e injustificada" (Julio Cobos, senador nacional)".

"El grado de discriminación a Mendoza por parte de Alfredo Fernández ya roza lo absurdo. Realizar un viaje oficial a Chile, con gobernadores de provincias limítrofes y dejar afuera al gobernador de la Provincia que tiene el paso internacional más importante del país, es muy guarango" (Alfredo Cornejo, diputado nacional).

"Es inexplicable que el Presidente no haya invitado a nuestro gobernador a la gira oficial a la República de Chile, siendo Mendoza una de las principales provincias de contacto comercial, de tránsito de personas y transporte. Lamento profundamente que el gobierno nacional -una vez más- no sepa anteponer los intereses de la Nación a sus mezquindades políticas y sectoriales, perjudicando a toda la sociedad mendocina" (Mario Abed, vicegobernador).

"Mendoza nuevamente discriminada por el Gobierno. Se inicia gira en Chile y pese a ser la provincia más importante del oeste, con el paso internacional más utilizado, la castigan dejándola afuera. Deberían ir todos las provincias con vínculos fuertes con Chile, no solo sus amigos. Látigo y garrote a las provincias gobernadas por opositores, sea por la distribución de los recursos, las obras como Portezuelo, las medidas adoptadas en pandemia o la agenda internacional con Chile. No era con todos como decían, era entre ustedes. Los mendocinos tenemos memoria" (Luis Petri, diputado nacional).

"A Chile sin Mendoza. Alberto Fernández viaja a Chile, e invita a otros Gobernadores y no a Rodolfo Suarez. Otra muestra del daño que el kirchnerismo le provoca a Mendoza y a Argentina. Son gestos propios de un gobierno que no gobierna. De un presidente que no preside" (Omar De Marchi, diputado nacional del PRO).

También Ramón

"En viajes protocolares al país vecino es importante la presencia del gobernador de Mendoza, independientemente de su color político. La histórica relación bilateral con los hermanos chilenos es lo importante, y más si queremos cimentar nuevos acuerdos y tratados" (José Luis Ramón diputado nacional del Interbloque Unidad Federal).

¿Y el PJ?

Desde el Partido Justicialista no hubo muchas expresiones. Uno de los pocos que salieron a decir algo -al menos hasta este lunes por la noche- fue el apoderado del movimiento, Gustavo Tobares, a través de su cuenta de Twitter. Este dirigente se enfocó en Alfredo Cornejo y recordó que cuando el actual diputado era gobernador no invitó al entonces intendente de San Martín, Jorge Giménez, a una entrega de casas en ese departamento.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftotobares%2Fstatus%2F1353828784454197248%3Fs%3D08 @alfredocornejo es el menos indicado para hacer reproches protocolares.

2017 : Cornejo excluía del protocolo a intendentes peronistas pic.twitter.com/QkzFvLVY1b — Gustavo Tobares (@totobares) January 25, 2021

La gira

El Presidente partirá al país vecino este martes por la mañana y llegará a Chile en horas del mediodía, en tanto el regreso a la Argentina está previsto para "la tarde del miércoles".

El canciller Felipe Solá destacó la visita de Fernández a Chile y sostuvo que la intención es "seguir generando condiciones para mejorar el intercambio comercial" con el país trasandino.

"Tenemos muchas expectativas de la visita de Estado del Presidente Alberto Fernández a Chile y de su encuentro con su par Sebastián Piñera. Viajamos con la intención de seguir generando condiciones para mejorar el intercambio comercial", sostuvo Solá en declaraciones a NA.

Y agregó: "Como sucedió semanas atrás, cuando acordamos con el país hermano modificar el régimen de origen aplicable al comercio bilateral del sector automotor, ampliando así en unas 10 mil pick ups adicionales al año. Iniciativas como estas son las que buscamos profundizar".

Según indicaron a Noticias Argentinas fuentes del Palacio San Martín, entre los temas de agenda se incluyen: "Convenio de trabajo conjunto en parques nacionales, homologación de licencia de conducir, trabajar para la creación de un contrato de provisión de gas de Argentina a Chile, la apertura del mercado de carne aviar para Argentina en Chile y de carne porcina para Chile en Argentina".

En ese marco, precisaron que Fernández tiene previsto reunirse con su par de Chile, Sebastián Piñera, visitar la Casa de la Moneda, y asistir a la Cámara de Diputados, entre otras actividades.

Además, el Presidente brindará una charla en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), mantendrá un encuentro con artistas e intelectuales chilenos, y se reunirá con empresarios del país trasandino.

Fernández realizará su visita de Estado a Chile luego de haber tenido que suspender la que tenía prevista para el pasado 18 de enero, debido a que Piñera debió ser aislado preventivamente por haber tenido contacto estrecho con un caso positivo por coronavirus.

El encuentro entre ambos mandatarios se reprogramó una vez finalizada la cuarentena preventiva de Piñera y su esposa, Cecilia Morel, quienes tuvieron contacto con una persona que trabaja en la casa de ambos y que contrajo el Covid-19.