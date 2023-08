Escándalo en Las Heras: se define si imputan a Janina Ortiz por el delito de coacción

El miércoles 9 de agosto Sarmiento resolverá si acepta o rechaza un planteo de excepción por falta de acción presentado por la defensa técnica de Ortiz, denunciada por una empleada municipal por "obligarla a mantener un encuentro íntimo con el funcionario Osvaldo Oyhenart y a grabarlo".

Si el magistrado avala la postura defensiva le dará la razón al fiscal jefe de la Unidad de Delitos No Especializados, Sebastián Capizzi. Hace más de un mes, este fiscal consideró que Ortiz no debe ser imputada y que, mientras suma elementos de prueba en el expediente, debe tomársele una declaración informativa, un híbrido para quienes no son testigos pero tampoco imputados.