Escándalo en Las Heras: imputaron por fraude al funcionario Oyhenart, al yerno y a un changarín

imagen.png Un momento del allanamiento judicial en la comuna de Las Heras.

En la causa Las Heras podría haber más imputados

Los imputados fueron notificados este martes en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, adonde fueron citados por el fiscal D´Amore. La imputación iba a ocurrir el viernes último pero fue postergada hasta hoy a pedido de los abogados defensores.

La pesquisa continúa y no se descarta que aumenten la cantidad de involucrados, así como el monto de las sumas de dinero bajo sospecha de haber sido pagadas a cooperativas que no registraban actividad alguna y que prácticamente no existían.

A partir de ahora, Oyhenart, Pandolfi (de 36 años) y Pérez -quien figuraba como titular de esa cooperativa- tendrán acceso al expediente penal, podrán analizar las pruebas de la investigación y podrán defenderse.

Todos cuentan con abogados defensores, quienes ya tuvieron contacto con la fiscalía.

El escándalo de las cooperativas en Las Heras

El primer indicio de este escándalo fue un audio presentado en la Justicia: una conversación entre Oyhenart y una mujer y en la que se reveló una trama de cooperativas de trabajo financiadas con dinero de la comuna de Las Heras pero que existían sólo en los papeles y expedientes administrativos.

El funcionario, según la denuncia y la pesquisa, ofreció a una empleada municipal -quien entregó el audio- cobrar un sueldo sin trabajar en una cooperativa que "maneja".

El funcionario y el yerno quedaron en la mira y el viernes 16 de junio la Justicia allanó las oficinas de Oyhenart en la Municipalidad en busca de documentación referida al pago a cooperativas.

Pandolfi, que es monotributista, integra las instituciones "Abriendo Senderos" y Asociación Civil Productiva y Comunitaria Las Heras y facturó a la comuna de las Heras sumas superiores a los $7 millones entre 2020 y 2022.

imagen.png La comuna de las Heras fue allanada por la Justicia el 16 de junio.

En simultáneo, fueron allanadas dos viviendas en un barrio privado de Ciudad: la de Oyhenart y la del yerno, Pablo Pandolfi.

La computadora del funcionario nunca fue encontrada. Sí su teléfono celular, cuya información extraída del interior fue sumada a los elementos de prueba.

Todas esas medidas judiciales fueron útiles para reunir posibles pruebas de la comisión de pagos a cooperativas.

Previamente, el fiscal había llegado a la conclusión de que esas instituciones prácticamente no funcionaron ni existieron en los domicilios declarados en los expedientes administrativos.

El yerno de Oyhenart quedó implicado porque aparece como presidente y tesorero de algunas de las organizaciones cooperativistas bajo sospecha.

Otras pesquisas derivadas del caso Las Heras

. La presunta comisión del delito de coacción por el cual es investigada la pareja del intendente. Janina Ortiz, secretaria de Gobierno, fue denunciada por la mujer que grabó su encuentro con Oyhenart y lo entregó a la Justicia. Dijo que fue obligada.

. El ataque a Janina Ortiz, ocurrido en Guaymallén, cuando caminaba con otras dos mujeres. Hay un imputado por lesiones.

