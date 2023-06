Escándalo en Las Heras: este lunes declara Janina Ortiz y encontraron la cámara que grabó el ataque

B.V. -se protege su nombre completo- estaba con otra mujer en su hogar. Ambas serían jubiladas. Brindó su testimonio este viernes, porque escuchó gran parte de lo sucedido y vio al hombre. Habría estado "armada" con una silla para intentar amedrentarlo. ¿Oyó la famosa frase donde, supuestamente, el agresor le pide a Ortiz que levante una denuncia contra Francisco Lo Presti? No se sabrá hasta dentro de horas, cuando se levante el secreto de sumario en el caso. Pero no hay trascendidos en ese sentido por el momento.

Lo importante es que declaró y que su versión sumó a lo que ya tenían en carpeta los funcionarios judiciales. A ellos se les abren ahora dos tareas: en principio, terminar de esclarecer el hecho y si fue exactamente como lo relataron las presentes -que son Janina Ortiz, Priscila Maturano y la colaboradora de la intendencia Mayra Farías-. Y más adelante, a partir de eso, intentar dar con el encapuchado. Que haya video ya implicó un avance, porque algunas personas dudaron o decían dudar de que todo el episodio siquiera hubiese ocurrido.

janina ortiz daniel orozco.jpg Ortiz y Orozco. Desde atrás mira Martín Bustos, el candidato a intendente del demarchismo.

Aclaración importante: los trascendidos desde la Justicia implican que el testimonio de B.V. no coincidiría con la gravedad que señaló el entorno de Ortiz. En su grupo de confianza habían hablado de al menos dos puñetazos en la cara, uno en el abdomen y el intento de arrastrar a la mujer hacia la acequia para arrojarla allí, sumado a que Maturano se habría puesto como "escudo humano" para frenar la golpiza. "Nada de eso se ve", lanzaron. Sólo la prueba tiene la última palabra. Y la cotejarán con la declaración por Zoom que hará Janina, si se presenta, en apenas cuestión de horas.

►TE PUEDE INTERESAR: De Marchi y Orozco acusaron a Cornejo por los escándalos en Las Heras

Qué dicen las cámaras sobre el hecho

El hombre se ve. Al menos uno de los golpes, también. Lo que no se le ve es el rostro. Esas son las pocas certezas que se manejan por ahora. En la imagen parece llevar una capucha azul, y por la información a la que accedió este diario, tiene más estatura que el metro setenta descripto por las testigos en un primer momento. "Es alto y flaco", deslizaron brevemente. Lo tiene captado en al menos una grabación, pero no se descarta que a partir de este lunes pueda haber más.

Es que la que lo tomó es la cámara de una despensa ubicada en calle Matienzo. Así lo contó una fuente que estuvo al tanto de las tareas realizadas por investigadores el jueves y el viernes, cuando fueron a buscar tanto ese material como el testimonio de B.V que se cuenta más arriba. De hecho, cerca de Orozco y compañía hicieron una aclaración: si bien aquella tarde se dijo que la intersección del hecho fue Matienzo y Aristóbulo del Valle, al sujeto lo ubican escapando hacia la esquina de Matienzo y Olascoaga, en pleno San José. Habrá que ver si otras pruebas ratifican o refutan ese dato.

De cualquier modo, puede ser fundamental para esperar desde más material hasta testigos que puedan haberlo visto. Si el delincuente anduvo por esa calle antes o después de interceptar a la pareja de Orozco, es probable que también haya quedado registrado en otras grabaciones. Mano hacia el sur, en la cuadra de la numeración que parte de la esquina citada, hay por lo menos tres dispositivos de seguridad más. Si funcionan bien y él pasó por allí -solo o acompañado-, lo tomaron.

Omar De Marchi Daniel Orozco Janina Ortiz.jpg La abogada de Janina Ortiz, junto a De Marchi, Orozco, y Difonso, el día de la conferencia de prensa.

Esas cámaras están una cuadra más allá de donde ocurrió todo. Una está en una casa, una de las más amplias de esa manzana, y apunta a ambas veredas. Otra está en una librería, exactamente enfrente de la primera. Y la última, en un quiosco; pero no serviría, porque ese día el local no abrió y es probable que la toma esté totalmente tapada por una ventana. "Abrí el lunes feriado, pero justo el martes decidí que no, y lo mantuve cerrado", explicó el encargado de esa despensa ante la consulta de UNO.

►TE PUEDE INTERESAR: La denuncia de Janina Ortiz y las pruebas que analiza el fiscal

Imputaron al "Taperola" Montenegro: "Voy a hacer de todo, perro"

El día de la conferencia de prensa sobre lo ocurrido, Omar De Marchi dijo que había causas impulsadas por ellos que no se movían en la Justicia. Pero sugerentemente agregó que "justo después" del ataque a Ortiz, una de ellas sí había tenido un avance. ¿A cuál, entre todo el vendaval de investigaciones, se refería? A la carátula de amenazas contra un referente barrial, quien habría amenazado a Orozco y Janina el 19 de mayo pasado.

El señalado es Nelson "Taperola" Montenegro. A Ortiz, de acuerdo a los datos que surgieron en su momento, la habría amedrentado en persona, junto a otros acompañantes que la escoltaron hasta el barrio Espejo, donde Montenegro es bastante conocido y una suerte de nexo con la intendencia. A Orozco después le habría enviado un audio a modo de apriete. El mismo mandatario lo expuso en las redes horas más tarde.

"Buenos días Daniel ¿Cómo estás? Escuchame. Recién acaba de venir acá a la delegación tu señora a poner postura. Que no me falte el respeto. Vos sabes cómo es la cosa acá en mi barrio. Vos a mí no me viniste a buscar, nadie vino a hacer nada y ahora quieren venir a poner postura. Yo espero que a mí no me saquen nada y tampoco le toquen nada a mis chicos… porque voy a ir a la municipalidad con toda la gente y nos vamos a meter para adentro, y vamos a hacer un piquete, y voy a hacer de todo, perro", es lo que se escucha en los 50 segundos que dura ese mensaje.

Janina Ortiz Las Heras 3.jpg Janina. Pieza central de la intendencia y agredida el pasado martes. También la investiga la Justicia.

Esa fue la causa que se "movió". Entre el miércoles y el jueves, "Taperola" quedó imputado y también su mujer, de apellido Arce, aunque el dato pasó desapercibido casi por completo. Amenazas simples. Pero no fue el primer hito importante de la causa, porque el miércoles 7 de junio se le habría tomado declaración testimonial a una de las colaboradoras de más confianza para Ortiz: Patricia Rivero. Aquel día de mediados del mes pasado, fueron juntas a la barriada Estación Espejo y tuvieron un entredicho con dos o tres personas. Hay un video casero que las muestra a ambas dialogando con gente de la zona.

► TE PUEDE INTERESAR: Escándalo en Las Heras: el Cuerpo Médico Forense revisó las lesiones de Janina Ortiz y emitió un informe

Récord: hay diez investigaciones en curso

La Justicia analiza dos expedientes por enriquecimiento ilícito: uno contra el ex funcionario y candidato a intendente Francisco Lo Presti y otro contra Janina Ortiz. Además está lo siguiente: la causa por presunta coacción -es decir, si la "trampa en el telo" de la mujer del audio fue porque la obligaron, como insinúan testigos-; también la causa por las amenazas del "Taperola"; la búsqueda de ilícitos en las cooperativas - en la que Osvaldo Oyhenart, el encargado del área y a quien le habrían hecho la "cama" grabándolo, está en la mira-; también el ataque del encapuchado; el supuesto hackeo al sistema informático del municipio y el presunto abuso sexual a una empleada en 2020, vinculado a hechos posteriores de esta historia.

Pero no se detiene ahí: hay dos investigaciones más y una de ellas es absolutamente desconocida hasta ahora. Es una acción judicial por posible falso testimonio contra tres ex empleados de la comuna: Marcos David Gil Duplessis, Claudio Alejandro Bianchi y Mauro Homan. Los primeros trabajaban respectivamente como director de Innovación y Tecnología y Coordinador de Sistemas y son los señalados en el supuesto sabotaje al software oficial lasherino, en teoría para perjudicar a la gestión. El tercero era el encargado de Legales.

La denuncia que les hizo el orozquismo es para que se investigue si incurrieron en declaraciones falsas a la Justicia cuando fueron citados, allá por el 25 de abril, precisamente por el asunto de los hackers, si es que los hubo. La tiene la fiscal Patricia Atur. A Homan, además, el equipo técnico de Janina Ortiz lo señala por haber sido -según dijeron- testigo espontáneo en la causa por coacción, que tiene el fiscal de Delitos No Especializados, Gabriel Blanco. A esto, que se haya presentado supuestamente por motu proprio, dicen verlo muy sospechoso.

image.png Osvaldo Oyhenart es señalado como el hombre que en el audio ofrecía remuneraciones a través de cooperativas.

Pero cerca del ex funcionario aseguran que eso es mentira, y si que declaró fue por pedido del Ministerio Público, ya que lo habían citado, en principio, como testigo en el caso de supuesto abuso sexual. Afirman que, como también sabía de antemano sobre el famoso audio de Whatsapp, en la misma tarde le pidieron datos para la investigación de ese hecho. O sea, en la misma tarde habló para dos fiscales y en torno a dos casos distintos: coacción y abuso. Así de enredado es todo.

► TE PUEDE INTERESAR: Janina Ortiz contestó una a una las denuncias de irregularidades en Las Heras

En la última semana de junio pasará de todo

La décima investigación en curso es la que está iniciándose en la Oficina de Ética de la provincia, y que esta semana tendrá novedades casi con seguridad. De esta no se conoce mucho, ya que pesa el secreto de sumario. En los últimos días hizo un pedido al Ministerio Público fiscal para conocer en cuáles causas habría posibles delitos contra la Administración Pública y, por lo tanto, en cuáles debería actuar como organismo. Eso fue respondido el viernes al mediodía, aunque se desconoce el contenido de dichos documentos.

Al avance de esas pesquisas lo afectó el hecho de que la semana sólo tuviera tres días hábiles, pero de todos modos ya quedó todo listo para que se profundice la búsqueda. Normalmente, hechos como los que se mencionan suelen quedar en la Dirección de Investigaciones Administrativas, que actualmente está a cargo del funcionario Sebastián Giordano. Como si fuera poco, en el mismo Comité de Ética recaerían las denuncias de dos concejales de Cambia Mendoza, dependiendo de si les aprueban o no el pedido de informes que solicitarán este lunes en el Concejo de Las Heras. "Si no nos dan bola, vamos a la provincia", avisaron.

Pero la semana no se queda ahí: en el municipio pedirán una pericia tecnológica por el supuesto boicot a sus sistemas. Desde adentro, filtraron que habría quedado encendida una de las computadoras que usaban los dos ex funcionarios acusados, Gil Duplessis y Bianchi (en realidad, dicen que sería la de Bianchi), y que, para la causa, se debería poder ingresar a los datos de esa CPU para determinar si hay algo meritorio de ser investigado. Aún no hay respuesta concreta del MPF al respecto, según contaron a UNO.

No es todo: habría nuevos pedidos de prueba en ambas denuncias de enriquecimiento ilícito y presentaciones de información contable de ambos investigados. Eso, sin contar lo que se mencionó más arriba: que analizarán la cámara de seguridad, aguardarán por la chance de que aparezcan otras y escucharán atentamente a Janina Ortiz, que tiene cita para una videollamada de Zoom con el fiscal Guevara a las 9 am de este lunes.

Es decir, después de la semana más violenta de los últimos años para la política local, la que arranca este lunes ya promete chispazos desde temprano.

► TE PUEDE INTERESAR: El celular de Oyhenart, tres terabytes de filmación y las cooperativas: lo que viene en el caso Las Heras