Janina Ortiz desde la Municipalidad de Las Heras: "Sufrimos una persecución política"

La funcionaria lasherina señaló en diálogo con radio Nihuil que este embate judicial es parte de la "persecución política" que sufren desde que decidieron romper con el frente que lidera Alfredo Cornejo.

"Lamentablemente para ellos, Martín Bustos fue el candidato más votado el domingo en Las Heras y esa tendencia se ampliará", dijo relacionando el surgimiento de la investigación judicial con el resultado que LUM obtuvo en las PASO provinciales de hace cinco días.

Municipalidad de Las Heras.jpg Un allanamiento sorprendió a la Municipalidad de Las Heras por una causa que involucra a funcionarios de la gestión de Daniel Orozco.

Janina Ortiz alegó que la investigación es parte de una persecución política

"Sufrimos persecuciones políticas todo el tiempo. Estamos viviendo un momento muy oscuro de la democracia", aseguró Janina Ortiz, secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Las Heras.

La Justicia realiza una triple investigación. Por un lado tiene tanto a Ortiz como a la cartera de Políticas Sociales, a cargo de Osvaldo Oyhenart, en la mira por una denuncia de una empleada judicial por el aparente funcionamiento irregular de cooperativas de trabajo en ese departamento. Lo que se investiga es si actuó como facilitador de empleos pagados por la comuna bajo la máscara de cooperativas de trabajo.

Además, Oyhenart, que fue denunciado a través de un audio entregado a la Fiscalía está siendo investigado por la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual dado que la grabación se habría concretado en el ingreso a un hotel alojamiento.

En tanto que, este viernes, Diario UNO publicó que Janina Ortiz está siendo investigada además como presunta autora del delito de coacción contra la empleada que en principio grabó la conversación con Oyhenart.

Janina Ortiz Las Heras .jpg Janina Ortiz alegó que la investigación en contra de funcionarios de la Municipalidad de Las Heras es parte de una persecución política orquestada por los líderes de Cambia Mendoza.

La Justicia considera coacción "a la fuerza o violencia física o psíquica que se ejerce sobre una persona para obligarla a decir o hacer algo contra su voluntad".

En diálogo con Nihuil, Ortiz aseguró que "la denuncia se filtró en los medios y no tuvimos acceso porque está en secreto de sumario. Estamos a disposición de la Justicia desde el primer momento y brindaré una declaración espontánea para poder defenderme".

"Desde que nos fuimos de Cambia Mendoza, tenemos persecuciones políticas todo el tiempo. Ni siquiera tuve acceso yo al expediente y soy parte de la causa, pero en la prensa se empezaron a publicar las supuestas maniobras", dijo la funcionaria acusada.

Sobre el allanamiento que la Justicia ordenó en la Municipalidad de Las Heras, la secretaria de Gobierno consideró que se trató de un "atropello muy grande a una institución" y denunció que no se está "midiendo con la misma vara, nada".

"Soy querellante en una causa por sabotaje y no se ha hecho nada. Fui atacada por un puntero político de ellos, que después dijeron desconocer. Me trataron como una "cosa" y me amenazaron y esa persona estuvo festejando en el búnker cornejista", ejemplificó sobre causas que abrieron ella y su pareja, el intendente Daniel Orozco.

"Sabotearon el sistema para que los empleados no pudieran cobrar el sueldo a tiempo", agregó. Sobre esa causa, señaló que los acusados son Marcos Gil Duplessis y Claudio Bianchi, ex empleados de la Municipalidad que forman parte del cornejismo.

"Atentaron contra el sueldo de los empleados y los lasherinos que necesitaban hacer trámites. Atentaron contra la familia municipal y la causa está parada", dijo y agregó sobre la causa de amenazas: "Una persona atentó contra mi vida y está libre, festejando en el búnker cornejista".

En cambio, "se filtra un audio y montan este circo en toda la Municipalidad. Se han metido con mi vida privada, con mi condición de mujer y ahora están manejando la Justicia".

La defensa de Janina Ortiz

"No es verdad lo que dicen de mi y si el audio es verdad o no, lo tienen que probar", agregó Janina Ortiz desde su despacho.

Sobre las cooperativas que están siendo investigadas, la secretaria de Gobierno se limitó a decir que "están aprobadas por el Tribunal de Cuentas".

"La cooperativa que aducen está completamente en regla, creo que el nombre es Manos a las obras pero puedo dar toda las explicaciones necesarias porque no tengo acceso a la causa", señaló sin confirmar si el funcionario acusado, Osvaldo Oyhenart, sigue o no en su cargo.

"Esto se dio porque Martín Bustos fue el candidato más votado en Las Heras. Quieren dar muestra de un castigo ejemplificador de qué pasa cuando te vas del frente", repitió Ortiz, que es candidata por el frente de Omar De Marchi y Daniel Orozco.