Escándalo en Rivadavia: Mansur denunció irregularidades por $10 millones en carga de combustible

En la denuncia, el intendente no dio nombres en particular pero sí aporta las pruebas y pide que se practiquen las diligencias necesarias para que se detecte a los responsables no solo de la carga irregular sino también de la falta de control por parte de funcionarios municipales.

El expediente quedó en manos del fiscal Carlos Alberto Giuliani, de la Fiscalía de Instrucción Nº 1de la Unidad Fiscal Rivadavia- Junín.

Las irregularidades detectadas en la carga de combustible

Rivadavia cuenta con un sistema de control de la carga de combustible. Cada vez que se pasa por una estación, el conductor debe presentar un código personal más el código del vehículo, que consiste en código de barra que está en el parabrisas.

Con ellos, se identifica de qué vehículo se trata y con el personal, se identifica al chofer, su DNI, el día y la hora, la cantidad de litros que cargó y qué tipo de combustible.

Ante la prensa, el intendente Mansur explicó que junto a su equipo detectó que "un vehículo que está fuera de servicio hace cuatro meses cargó desde el 11 de octubre hasta el 10 de diciembre 2.738 litros, lo que hace a un total de casi $2 millones".

ricardo mansur denuncia combustible.jpg El camión fuera de servicio que cargó gasoil por más de $2 millones durante dos meses. Municipalidad de Rivadavia

Analizando el sistema, descubrieron que el 10 de octubre se creó un código nuevo de conductor, a nombre de la Municipalidad de Rivadavia. "Alguien iba con un vehículo, presentaba el código y no tenemos forma de identificar quién fue porque los tickets no están firmados en la estación de servicio", dijo el intendente.

"También se ha detectado que a ese camión que está parado en el depósito se le ha extraído el ventilete donde estaba el código de barras", agregó para explicar la trama mientras mostraba las fotos del vehículo, que fueron incorporadas a la denuncia.

ricardo mansur denuncia combustible 1.jpg Prueba presentada en el expediente en la Justicia penal. Al camión en desuso se le quitó el código de barras que se usaba después para cargar combustible en otros vehículos. Municipalidad de Rivadavia.

Además de en ese camión, se descubrió carga en maquinarias de obras, en otros vehículos fuera de servicio, cargas en horarios no laborales y carga de GNC en vehículos a nafta.

Otra de las modalidades de robo que se detectó consistía en que vehículos cargaban un volumen superior al que permite el tanque. "Por ejemplo, en un tanque de 40 litros de capacidad, cargaron 120 litros", aseguró Mansur.

En total, afirmó el intendente, "las irregularidades en el exceso de carga desde octubre hasta el 10 de diciembre alcanzan más o menos 13.000 litros por un monto casi de $10 millones".

Todo en una estación de Junín

El intendente Ricardo Mansur aseguró además que todas aquellas irregularidades tenían una misma particularidad: se daban en una estación de servicio de Junín, que en la denuncia también fue identificada.

Se pidió a la Policía y a la Fiscalía que se investiguen las cámaras de seguridad para intentar identificar a los choferes que efectuaban las cargas de combustible.

Si bien es cierto que algunas cargas se daban con códigos personales, es habitual en el municipio que los choferes se vayan cambiando los códigos por lo que el intendente prefirió no dar nombres y que sea la Justicia la que avance en ese sentido.

Responsabilidad de la gestión de Ronco

El intendente actual no desligó a ningún funcionario como responsable pero tampoco acusó con nombre y apellido. Sí entiende que, mínimamente hubo una "falta de control" pero también aseguró que "salvo que se pidan los consumos mensuales, el intendente desconoce de estos temas".

En un comunicado oficial de la comuna, se dijo que "si bien esta noticia sorprende, era de público conocimiento que la gestión de Miguel Ronco no era de las más ordenadas y no se exigía el control correspondiente en los gastos que la comuna realizaba".