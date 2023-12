El intendente de Alvear aseguró que recibió el municipio con una deuda de $300 millones

"Yo me fui habiendo dejado 600 millones de pesos en la caja, pero no puedo garantizar para qué los quieren gastar".

Cuál es la versión del intendente de Alvear

Básicamente, Molero aseguró que tras realizar un análisis de cada área municipal, se llegó a la conclusión de que debían afrontar pagos por 300 millones de pesos.

“Nuestro municipio posee una deuda flotante, es decir registrada y con orden de compra de $150.000.000 y una deuda exigible de $180.000.000 por lo que recibí una comuna que posee una deuda total de más de $300.000.000", enfatizó el intendente Molero. Y sumó: "Esta serie de medidas no sólo apuntan a un ahorro sustancial en las arcas de nuestra comuna, sino que también promueven una gestión más eficiente de nuestros recursos”.

La precisión de los números de Marcolini

El ex intendente y actual senador del bloque Cambia Mendoza, asguró que esos datos no son reales. "Yo les voy a detallar cómo dejé las cuentas del municipio", sostuvo Marcolini.

En este sentido, manifestó que dejó 600 millones de pesos en las arcas municipales

360 millones de pesos correspondientes a la segunda quincena de noviembre, provenientes de coparticipación.

$20 millones del programa Asfalto, financiado también por el gobierno municipal.

$24 millones por fondos de ayuda de transporte escolar

La transferencia de la coparticipación correspondiente a la 1° quincena de diciembre, que también corresponde a la gestión de Marcolini.

El ex intendente explicó que él se fue pagando sueldos y aguinaldos, que no se debía nada de eso. La obra pública también fue una preocupación para Marcolini y por eso dijo que no hay pendientes en esta área.

"Lo que sí hay son los pagos en diferido, los que hemos hecho a 30 y 60 días, pero también hemos dejado los recursos para pagarlos", señaló.

El plan de ajuste de Molero

Para tener dinero en las cuentas púlbicas, Molero aplicó una serie de medidas tendientes a achicar el gasto público.

"Sabemos que esta medidas les va a ser antipácitcas, pero se tomarán de acuerdo a nuestros objetivo de lograr que el municipio funcione en forma ordenada", soltó.

Las medidas se dividen en tres grupos y son las siguientes:

Medidas que impactan directamente entre los funcionarios y bienes del Estado

Se reducirán 12 cargos de funcionarios, generando un ahorro directo de $105 millones en sueldos y más de $80 millones en gastos operativos.

Los vehículos oficiales serán exclusivamente utilizados para realizar gestiones fuera del departamento o tareas específicas de trabajo, no estarán a disposición de los funcionarios.

Se suspenderán los viáticos a funcionarios.

Se congela el ingreso a planta permanente del municipal

Se darán de baja los contratos de todo el personal que no asistió a su puesto de trabajo o no cumplió su función.

Se está implementando un plan de retiro voluntario para aquellos que encuentren empleo en el sector privado.

Cualquier baja de personal (por jubilación o retiro voluntario) será reemplazada respetando la carrera laboral y las jerarquías.

Recursos y servicios municipales

Se eliminarán gastos en alquiler de vehículos a terceros y se realizará un análisis exhaustivo del estado de cada vehículo. “Hemos detectado que la comuna alquilaba automotores con más de 30 años de antigüedad”

Centralizarán direcciones que operan en distintos edificios para generar un ahorro en alquileres.

Cerrarán la Radio Municipal. "Es imposible derogar dinero para la mantención y renovación de equipos, a eso sumado los elevados costos de consumo eléctrico".

Congelarán la pauta oficial y suspenderán la publicidad en medios provinciales y nacionales.

Concesiones a privados

Se concesionó la Costanera Alvear que pasará a operar con sólo 3 cargos, reduciendo 10 contratos y ahorrando $18 millones anuales.

Se concesionará el Matadero Frigorífico a una empresa privada lo que generará ahorros por más de $100 millones anuales y además permitirá la continuidad laboral para el personal contratado que pasará a régimen privado.

Por último, se achicarán los gastos de la Fiesta de la Vendimia, realizándose una sola celebración para todos los distritos, una de la Bendición de los Frutos y la Fiesta Central en el predio ferial que la Cámara de Comercio ha ofrecido sin costo.

Con esto, Molero aseguró que gastarán 17 millones de pesos en organizar la Fiesta de la Vendimia de Alvear, en comparación con los 25 millones que se gastaron el año pasado, teniendo en cuenta el 140% de inflación.