El intendente Alejandro Molero ratificó su decisión de avanzar de manera inminente con la instalación de cámaras de seguridad en todos los establecimientos educativos de General Alvear. El proyecto ya cuenta con el visto bueno del ministro provincial Tadeo García Zalazar.
El intendente Alejandro Molero instalará cámaras de seguridad en las escuelas
“Brindar seguridad en las escuelas es invertir en educación”, dijo el intendente de General Alvear a los medios
La decisión del intendente Alejandro Molero
Con la firmeza que caracteriza su gestión, Molero visitó esta mañana el Centro de Monitoreo para evaluar la factibilidad técnica y operativa del sistema. "He venido a ver la disponibilidad técnica con nuestros equipos, porque la decisión política es inquebrantable. Brindar seguridad en una escuela es invertir en educación", sentenció.
En esa misma línea destacó el impacto directo que esta medida tendrá en la comunidad educativa: “un alumno, así como el personal docente y no docente que se siente verdaderamente cuidado, puede enseñar y aprender con mayor tranquilidad. Las cámaras tendrán un fin preventivo y de cuidado, permitiendo que quienes forman parte de la vida escolar se sientan a salvo dentro del establecimiento, y que los padres tengan la seguridad de que sus hijos están protegidos", expresó.
Trabajo conjunto con la Provincia y modernización normativa
Para garantizar que este avance tecnológico sea una realidad a corto plazo, Intendente confirmó que ya mantuvo comunicaciones directas con Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE de la provincia. El funcionario provincial vio con muy buenos ojos la iniciativa de Alvear, otorgando el visto bueno para comenzar a articular los esfuerzos entre el Municipio y la cartera educativa.
Consultado sobre los posibles escollos legales para la implementación de cámaras en los recintos, Molero mostró su impronta ejecutiva y llamó a modernizar las estructuras del Estado en favor de la gente: "Sabemos que estamos innovando y que, si hay algunas normas que modificar o adecuar, vamos a sentarnos a trabajar en ello junto a la Provincia. El Estado tiene que ser ágil; la burocracia administrativa nunca puede ser un impedimento cuando lo que está en juego es cuidar a nuestros alumnos y a nuestro personal encargado de la educación", afirmó el intendente Alejandro Molero.
Con esta firme decisión política y el respaldo provincial, la Municipalidad de General Alvear se encamina a ser pionera en Mendoza en materia de prevención y seguridad ciudadana aplicada directamente al ámbito educativo, marcando un antes y un después en la protección de sus instituciones.