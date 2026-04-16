El intendente Alejandro Molero instalará cámaras de seguridad en las escuelas

Trabajo conjunto con la Provincia y modernización normativa

Para garantizar que este avance tecnológico sea una realidad a corto plazo, Intendente confirmó que ya mantuvo comunicaciones directas con Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE de la provincia. El funcionario provincial vio con muy buenos ojos la iniciativa de Alvear, otorgando el visto bueno para comenzar a articular los esfuerzos entre el Municipio y la cartera educativa.

Consultado sobre los posibles escollos legales para la implementación de cámaras en los recintos, Molero mostró su impronta ejecutiva y llamó a modernizar las estructuras del Estado en favor de la gente: "Sabemos que estamos innovando y que, si hay algunas normas que modificar o adecuar, vamos a sentarnos a trabajar en ello junto a la Provincia. El Estado tiene que ser ágil; la burocracia administrativa nunca puede ser un impedimento cuando lo que está en juego es cuidar a nuestros alumnos y a nuestro personal encargado de la educación", afirmó el intendente Alejandro Molero.

Con esta firme decisión política y el respaldo provincial, la Municipalidad de General Alvear se encamina a ser pionera en Mendoza en materia de prevención y seguridad ciudadana aplicada directamente al ámbito educativo, marcando un antes y un después en la protección de sus instituciones.