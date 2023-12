El intendente Mansur denunció irregularidades durante la gestión de Ronco, el diputado viajero

►TE PUEDE INTERESAR: Tras el caso del legislador que sesionó desde el Caribe, Diputados limitó el uso del zoom

Lo que se sabe hasta ahora de la denuncia penal de Mansur

El intendente de Rivadavia, que llegó a la intendencia por el partido Sembrar, sin candidato a gobernador, se guardó los detalles más jugosos de la denuncia penal para anunciarlos en conferencia de prensa.

Lo que pudo saber Diario UNO en la previa es que esa misma estrategia adoptó con los concejales del departamento, que fueron los primeros en enterarse de la existencia de la denuncia.

La acusación no es puntualmente contra el ex intendente Miguel Ronco. De hecho, en el escrito presentado ante la Justicia no se habla de personas en particular.

Al parecer, la actual gestión puso el ojo en control de la cantidad de combustible que cargan los vehículos del municipio. Rivadavia cuenta con un servicio especial que lleva la cuenta de los litros que se cargan, los que se usan y el dinero que se gasta. Del análisis de ese sistema habría saltado la irregularidad no en uno sino en varios transportes.

"La cantidad de combustible que cargaban los vehículos no coincidente con lo que pueden cargar", confiaron desde la comuna a Diario UNO.

Y dieron un detalle más: los transportes son varios, pero en la denuncia se "apunta a uno en particular".

Las precisiones sobre a qué estaba afectado ese "uno en particular", quién lo manejaba y por qué son las que dará a conocer Mansur este viernes.

Reducción de sueldos de funcionarios en Rivadavia

A las 8.30 de este viernes, antes de la conferencia, los 10 concejales sesionarán para definir la reducción de sueldos de funcionarios y un cambio en la fórmula en la que se calcula el salario del intendente.

En la reunión que se celebró esta semana, el intendente les manifestó que el año que se viene será duro y que "no alcanza la plata". Les mostró el estado de las cuentas del municipio y, con números en mano, les pidió que voten la reducción del 40% de los sueldos de funcionarios municipales, tanto del intendente como de subsecretarios, directores y concejales.

"Todos los días aparecen deudas nuevas", dijeron desde Sembrar acusando a la gestión de Ronco.

Las discusiones sobre los fondos municipales ya habían comenzado públicamente cuando Mansur decidió la suspensión del Festival Rivadavia Canta al país. En ese momento, el intendente aseguró que debía ser previsor y, ante la incertidumbre económica que se vive en el país, priorizar el cumplimiento de los compromisos asumidos y garantizar los salarios.

"Hemos encontrado el municipio peor de lo que esperábamos", se dijo también en esa reunión frente a los 10 concejales de la comuna.

Respecto de las cuentas, el ex intendente Ronco aseguró que no dejó "un departamento fundido", y que en enero Rivadavia podrá "recaudar $400 millones".