A 9 días de asumir, el diputado mendocino Ronco pidió sesionar por zoom desde Playa del Carmen

No sólo porque el dirigente radical se tomó vacaciones a apenas 9 días de haber asumido en su banca, sino y sobre todo porque decidió descansar y regresar a Mendoza el último día hábil que permanece abierta la Legislatura. Es que según su carta Ronco vuelve el viernes 29 de diciembre y la Casa de las Leyes entra en receso de verano el martes 2 de enero hasta el 26 de ese mes.

Uno de los primeros que salió a repudiar el gesto político de Ronco fue el ex senador del FIT, Lautaro Jimenez, quien además publicó la nota que Ronco mandó a la Cámara de Diputados notificando su salida del país.

Nota de vacaciones de Miguel Ronco.JPG

En la sesión pasada del miércoles 20 el veraneante diputado efectivamente se conectó para participar por zoom de las discusiones de la Cámara de Diputados.

En esa sesión, entre otras cosas se decidió aprobar el estudio de impacto ambiental de los tres yacimientos de cobre en Malargüe, El Burrero, Las Choicas y La Adriana, y también se votó casi unánimemente el desafuero de la diputada Janina Ortiz.

Desde la Cámara de Diputados confirmaron que Ronco, siempre a través del zoom, también participó de las reuniones de comisión.

La esperable justificación: "Tenía programado el viaje"

Ante la catarata de críticas por la actitud del diputado Ronco, desde el radicalismo salieron a explicar por qué el diputado se tomó vacaciones a escasos días de que la Legislatura entre en un receso de verano del 2 al 26 de enero.

"Él ya tenía programado el viaje para cuando dejara de ser intendente y de hecho lo reprogramó cuando supo que sería diputado, para estar en la jura" adujeron desde la UCR.

rONCO Y mANSUR.jpg Miguel Ronco y su sucesor en la intendencia de Rivadavia, Ricardo Mansur.

Si bien Ronco terminó su gestión como intendente el 11 de diciembre cuando asumió su sucesor, Ricardo Mansur, desde septiembre él sabía que tenía su banca asegurada en la Cámara de Diputados.

Es que Ronco fue electo diputado provincial por el segundo distrito, que comprende la zona Este, el 24 de septiembre pasado cuando Cambia Mendoza se impuso en las elecciones provinciales. Desde ese momento tuvo el tiempo necesario como para fijar sus vacaciones en enero que es cuando tradicionalmente entra en receso la Legislatura provincial.

Es que a diferencia de lo que ocurre con los legisladores nacionales, que tendrán sesiones extraordinarias en el mes de enero, la Casa de las Leyes mendocina no tiene previsto sesionar entre el 2 y el 26 de enero, casi coincidiendo con el receso de verano de los empleados legislativos que por paritarias descansan del 2 al 31 de enero.

Por otro lado, la gestión de Ronco al frente de la comuna de Rivadavia terminó con críticas de su sucesor, Ricardo Mansur quien adujo que no podía hacer el festival Rivadavia Canta al país por las condiciones financieras en que recibió la comuna.

"¿Cómo no van a hacer el festival? Nosotros vamos a dejar la comuna con el dinero suficiente para que lo hagan. No digo un gran festival, sino algo austero, como en pandemia. Pero que lo hagan", se quejó en su momento el ex intendente, ahora diputado provincial.