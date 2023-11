Miguel Ronco trató de mentiroso a Ricardo Mansur por la suspensión de Rivadavia Canta al País

►TE PUEDE INTERESAR: El nuevo intendente de Rivadavia prometió bajarse el sueldo y ahorrar $188 millones para la comuna

Miguel Ronco.jpg Miguel Ronco juró como diputado provincial. Asumirá ese cargo en diciembre cuando deje la intendencia de Rivadavia.

Miguel Ronco le pidió a Ricardo Mansur que haga, por lo menos, un festival más chico

Notoriamente molesto el intendente de Rivadavia Miguel Ronco, quien apenas termine su mandato pasará a ser diputado provincial por Cambia Mendoza -ya prestó juramento- reaccionó contra Mansur, quien en las elecciones departamentales se impuso con su partido municipal Sembrar. El futuro jefe comunal ya ostentó esa función representando al radicalismo, del cual se alejó

Entrevistado en Radio Nihuil por Oscar Campi, Ronco dijo que "estuve contestando injurias toda la mañana (de este miércoles). ¿Cómo no van a hacer el festival? Nosotros vamos a dejar la comuna con el dinero suficiente para que lo hagan. No digo un gran festival, sino algo austero, como en pandemia. Pero que lo hagan".

Sin nombrarlo, el jefe municipal aludió a Mansur, de quien supo ser correligionario: "Para ganar elecciones se dice cualquier barbaridad. Él ha venido mintiendo desde la campaña hasta que consiguió el sillón de la comuna. Ya basta de mentiras. Hay una realidad y se tiene que hacer cargo".

"Reitero -agregó-: si no le alcanza la plata para hacer un festival de la magnitud del que prometió en campaña que haga un festival más austero, pero que no me haga quedar mal a mí, diciéndole al pueblo que no hace Rivadavia Canta al País porque no tiene plata".

Ronco aseveró: "Nosotros podemos demostrar que sí tiene fondos para un festival a la altura de las circunstancias, con artistas locales. Tiene el anfiteatro César Plástina por lo que no necesita montar un escenario y la acústica es más chica y de menor costo. Los artistas locales estuvieron encantados cuando los convocamos porque cuando la situación está difícil se les da una mano con una platita".

"Los números dan para que lo haga: a nosotros nos salió $70 millones este año. Ahora puede salir $140 millones. Se arman 100 patios de comida, la gente compra y consume. Nosotros nos hemos ofrecido ad honorem, con todo el gabinete mío, para ayudar. Estamos a disposición, pero ya basta de mentiras", disparó.

Finalmente expresó: "Yo no dejo un departamento fundido. Soy el intendente que más obra pública realizó en la historia de Rivadavia. Le dejamos sueldos, aguinaldo, bonos y gastos menores. Después tiene enero para recuperar la quincena y a fin de mes recaudar $400 millones. Voy a estar atento y cada vez que invoque mi nombre le voy a saltar a la yugular".

Ricardo Mansur.jpg Ricardo Mansur con el actual ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis y el intendente de Tunuyán y diputado nacional electo Martín Aveiro.

Mansur dijo que la decisión de suspender Rivadavia Canta al País ya está tomada

El mismo Campi hizo la nota con el intendente entrante Ricardo Mansur, quien de entrada aclaró: "La decisión de suspender el festival la tomé antes del granizo que cayó anoche (por el martes). Y lo hice por el informe que me dieron el secretario de Hacienda y el intendente. Van a dejar en caja, sacando lo que es responsabilidad de sueldos, aguinaldo y bono de Navidad, $290 millones".

Y detalló: "Con ese monto hay compromisos de obras muy importantes que vamos a cumplir más allá de las diferencias que tenemos. En seguridad está la señalización de la calle San Isidro en la que dieron de baja una licitación de $61 millones. Está el bono de Reyes, que insumirá $30 millones. Tenemos que garantizar la escuela de verano y vamos a a hacer reductores en La Libertad donde ocurrió un accidente lamentable. En educación tenemos que trabajar mucho en el edificio de la Universidad Tecnológica Nacional en el que dio de baja una arreglo de $7,5 millones..."

"Son muchos los compromisos -sumó- que deducidos de los $290 millones, nos quedan $100 millones. Eso no permite de ninguna manera hacer un festival del nivel de Rivadavia Canta al País. Se podría hacer algo mucho más pequeño, pero sin atractivos y no es el momento. No sabemos qué va a pasar en enero y en febrero".

También dijo Mansur: "No vamos a hacer un festival que tiene un costo importante. Vamos a priorizar servicios, salarios y obras".

Por último indicó: "Hoy la comuna le debe a la empresa que reparó la calle San Isidro $340 millones. Me han asegurado que lo va a solventar la Provincia y que se va a firmar un convenio el viernes. Si no lo pagana vamos a tener problemas mucho más serios".

