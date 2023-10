El nuevo intendente de Rivadavia prometió bajarse el sueldo y ahorrar $188 millones para la comuna

Ricardo Mansur, nuevo intendente de Rivadavia, prometió bajarse el sueldo y, con ello -más otras medidas-, ahorrar $188 millones para su departamento. Criticó que el dirigente actual, Miguel Ronco, "se haya aumentado el salario cuatro veces en estos años" y dijo que Alfredo Cornejo estuvo mal informado el día de las elecciones. "De Marchi me llamó para sumarme a su frente, pero no me pareció lo correcto para mi partido", disparó.