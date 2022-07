Enrique Thomas propuso eliminar los planes sociales y se trenzó con el líder del Movimiento Evita

"Lo que los escandaliza a ustedes es que Alberto haya ido a visitar a Milagro Sala", lanzó Böhm cuando promediaba la charla. "Tiene que ver con esta construcción que hacen de una Argentina estigmatizada, donde los planes son una porquería y donde los negros son unos vagos que no quieren trabajar", remató.

"Eso es una falta absoluta de respeto, Luis. Hacete cargo de lo que estás diciendo", contestó Thomas, desligándose de la acusación. "Yo no me hago cargo para nada de estas palabras, por supuesto", agregó. En esos términos se dio la discusión sobre qué hacer con la asistencia social en el país y también en Mendoza, donde hay casi 20 mil planes funcionando. Para el hombre del Pro, tienen que desaparecer en menos de un año; propuesta que -previsiblemente- disgustó al economista del PJ.

Planes sociales a cambio de un seguro de desempleo

"Hay que deshacerse de esos instrumentos en el menor tiempo posible. Podrían ser seis meses o quizás ocho. Pero no digo dejar a la gente sin nada, sino cambiarlos por un seguro de desempleo, que tiene un término, pero que ayudarían a generar trabajo. Hoy estamos perdiendo el centro conceptual. Y ese centro, ese eje, debe ser generar trabajo. Es nuestra obligación como clase dirigente, además", justificó Thomas.

image.png "A partir del asistencialismo apareció el trabajador inactivo. Estos planes no les dan un mensaje de autosuperación", dijo Thomas en 7D.

"La discusión no pasa por modificar los planes. Hay 11 millones de argentinos buscando trabajo. Los planes son una 'curita'. No es la política de empleo central, son paliativos. La clase política y el mercado, tanto en el país como la provincia, han fracasado para crear trabajo. ¿Nos hacemos cargo o le seguimos echando la culpa a los pobres? ¡Porque esto ya es el colmo!", exlamó Böhm ante la disruptiva propuesta.

Los "vivos" que están en ambos lados del mostrador

El referente de Bullrich en la provincia apuntó hacia lo mismo que dijo Cristina Fernández de Kirchner durante su última aparición pública: que el manejo de esas ayudas no debería concentrarse en organismos externos, sino que deberían tomarlos los gobiernos (nacional, provinciales y estatales) por completo. Se cree que, en Mendoza, el 90% de los planes están en manos del Estado, y el resto es todo de distintas agrupaciones.

Es la famosa "tercerización", en palabras de la vicepresidenta; que abre las puertas a incrementar el fenómeno de los punteros políticos y también a la utilización de recursos para construir poder, e incluso hasta quedarse con "vueltos" o "diezmos", como se ha denunciado hace poco en la facción Organizaciones Libres del Pueblo de Mendoza. Una serie de acusaciones que, a pesar de tomar estado público, no tuvieron una investigación de la Justicia, o al menos no una comunicada oficialmente.

"Cuando nosotros vemos que en el Gobierno nacional, que maneja más de un millón de planes, se empiezan a pelear entre el Movimiento Evita, Barrios de Pie, Polo Obrero, y se empiezan a contar las costillas entre ustedes... y, nos hace un poco de ruido", arremetió Thomas. Aparte, los mismos dirigentes de esos espacios están del otro lado del mostrador, porque son el Estado, pero también son los que manejan los fondos. ¿A ustedes les parece que eso puede seguir así?", cerró.

Luis Böhm.jpg "El pobre no es tonto. Cuando el tacho de basura estaba a bajo precio, no fue nadie. Este año estuvo entre 80 y 120 pesos y se llenaron las viñas de trabajadores. La gente se mata trabajando, ese no es el problema. El conflicto es que no crean empleo", dijo Böhm.

- ¿Y Macri sí podía estar de los dos lados del mostrador? ¿Ser el poder y ser parte de los que fugaron decenas de miles de millones de dólares al exterior? - Contestó Böhm.

- Eso es una chicana, sigamos en el tema...Estamos hablando de planes. Emilio Pérsico es secretario y tiene una fuerte influencia en el otorgamiento de ayudas sociales que van a parar a su propio movimiento político - Marcó el diputado, refiriéndose a quien es titular del órgano de Economía Social del Ministerio de Desarrollo y, al mismo tiempo, referente del Movimiento Evita al que Böhm pertenece.

- No, no es una chicana. Es la realidad. Y no hay dos lados del mostrador. Todos los ciudadanos argentinos podemos hacer eso, seamos trabajadores o funcionarios. Y cuando mejor ha funcionado el país es cuando lo han manejado las mujeres y los trabajadores, en lugar de la clase política. Ni hay dos lados, ni hay dos mostradores.

- Para mí es evidente que hay dos lados... - alcanzó a deslizar Thomas.

7D CIERRE.jpg Böhm y Thomas se saludaron afectuosamente tras el cierre del programa. Contaron su paso en conjunto por el peronismo mendocino durante los '90.

2023: Meritocracia versus "vagos" y "Anabel no es el futuro"

Alberto Fernández y Patricia Bullrich fueron los elegidos por cada uno como candidatos para el año que viene. Thomas viene trabajando bajo el ala de la ex ministra desde hace tiempo, e incluso fue Secretario en Gestión Federal de Seguridad mientras ella condujo esa cartera en el Gobierno de Macri. "Yo creo que tiene la valentía y la capacidad para enfrentar los problemas gravísimos que recibiría si asume. Y creo que Mendoza puede tener ventajas si eso ocurre, porque a diferencia del conurbano, acá hay una reserva de la cultura del trabajo, de la meritocracia".

"Yo a Bullrich, por el contrario, no le tengo ningún respeto", acotó Böhm. "Ha cambiado siete veces de partido político. Es un prototipo de dirigente de CABA, totalmente 'borocotizado'. A los mendocinos nos va a ir bien si nos ponemos a pensar en problemas locales; no si nos focalizamos en líderes de Buenos Aires", aseguró. Sobre el peronismo, además de considerar que Fernández tiene chances de volver a pelear la Presidencia, criticó al PJ local -o al menos a su conducción-.

Anabel Fernández Sagasti peronismo futuro 2.jpg Böhm criticó a Anabel Fernández Sagasti. En parte, está relacionado a la ruptura que hizo CFK con algunos movimientos sociales tras pedir que se les quite la "tercerización" de los planes. La senadora nacional está fuertemente ligada a la vicepresidenta.

"El peronismo tiene un problema muy grande de liderazgo en la provincia. Pasa por una convulsión que yo espero, como se dice siempre, que la usen para multiplicarse. Pero la verdad es que no observo nada promisorio para adelante. Ojo, no lo veo en el Frente de Todos ni tampoco lo veo en el radicalismo. Anabel es el presente y el pasado, pero no es el futuro. Y tampoco es un problema de sectores internos del partido, es algo que va mucho más allá", criticó el líder social.

"Yo creo que el Partido Justicialista tiene la mala suerte de tener a la quintaescencia del kirchnerismo (Fernández Sagasti) conduciendo la fuerza. Y justo en la provincia menos kirchnerista del país. Respecto a Cornejo, creo que Patricia (Bullrich) tiene grandes chances el año que viene, y que Alfredo puede ser su candidato a vice. Es el que más me seduce para ese lugar", cerró Thomas.

