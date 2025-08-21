Luis Petri pidió el voto de los mendocinos para "seguir abrazando las ideas de la libertad"

Cornejo, en tanto, aseguró estar “orgulloso” de la lista que acordaron radicalismo y libertarios, tanto para las elecciones nacionales como para las elecciones provinciales.

Alfredo Cornejo elecciones candidatos La alianza Libertad Avanza + Cambia Mendoza presentó sus candidatos en el club Andes Talleres. Alfredo Cornejo pidió el voto como un aval a su gestión. Foto: Axel Lloret

Y, tal como dijo Petri, consideró que “en toda elección de medio término, sin ninguna duda, o se aprueba o se rechaza la gestión de gobierno”.

En ese sentido, en un claro mensaje a los votantes de cara a las elecciones de octubre, el gobernador insistió: “La ciudadanía se expresa por un concepto, más allá de los candidatos: se expresa si quiere apoyar o rechazar”.

Luis Petri no renunciará a Defensa por la campaña para las elecciones

El ministro de Defensa adelantó que ni él ni la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dejarán su cargo antes del 10 de diciembre, fecha en la que deberían asumir una banca en el Congreso.

“No tenemos previsto renunciar a los ministerios. Vamos a seguir abocados a la gestión”, dijo Petri ante la consulta de la prensa y agregó: “Queda mucha tarea por hacer”.

Sobre su pase a La Libertad Avanza y la consecuente desafiliación a la Unión Cívica Radical (UCR), Luis Petri aseguró estar “orgulloso de integrar un gobierno libertario. En todo momento dije que iba a estar en el lugar que el Presidente me lo pidiera. Y así fue”.

candidatos la libertad avanza radicalismo elecciones Alfredo Cornejo y Luis Petri al frente de la presentación de candidatos para las elecciones de octubre. Foto: Axel Lloret

Y de su salida del radicalismo, dijo: “Más allá de que el radicalismo mendocino goza de buena salud, a nivel nacional no me representa porque se abraza con el kirchnerismo en cada elección”.

