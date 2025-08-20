Luis Petri se pone la campaña al hombro y lidera dos actos para fortalecer su candidatura

Alfredo Cornejo y Luis Petri en el Congreso partidario de la UCR Luis Petri protagonizará este jueves el lanzamiento de las candidaturas de la alianza de Cambia Mendoza y La Libertad Avanza. Será a las 9 en el club Andes Talleres. Foto: Congreso de la UCR

Tal vez para reforzar la idea de que su salida de la UCR no dejó heridos puertas adentro del Gobierno, después del lanzamiento de candidaturas acompañará a Alfredo Cornejo al tradicional acto de cambio de guardia en Casa de Gobierno cerca de las 11.

Pero la promoción no termina allí. Apenas termine con esos actos, Petri regresará a Buenos Aires en donde está previsto que participe de una sesión de fotos y videos que organizó La Libertad Avanza para arrancar con el posicionamiento de sus candidatos en las redes sociales y medios de comunicación.

Javier Milei y Luis Petri.jpg El ministro Luis Petri regresará este jueves a Buenos Aires para participar de una sesión de fotos y videos para promocionar su candidatura en redes y medios de comunicación.

Petri creará una sección del Ejército en el cerro La Gloria

Muy probablemente ataviado con su traje de líder de las Fuerzas Armadas, el ministro Luis Petri liderará este domingo un acto en el Cerro de La Gloria en donde creará la sección Ejército de Los Andes, perteneciente al Regimiento Granaderos a Caballo General San Martín.

Luis Petri y el Ejército.jpg Este domingo Luis Petri tiene previsto protagonizar un acto en el cerro La Gloria en donde creará la sección del Ejército Argentino perteneciente al Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín".

El día elegido no es al azar. Justo este domingo en Mendoza se celebra el día del padre, ya que fue el 24 de agosto cuando el mismo José de San Martín se convirtió en padre de Merceditas.

Al acto castrense están invitados tanto la cúpula del Gobierno Nacional, como el mismo gobernador y su gabinete, aunque hasta el momento no hay confirmaciones de quienes podrían asistir.

Desde Casa de Gobierno advirtieron que la invitación formal llegó este martes y que es probable que el acto se superponga con una actividad que ya tenía agendada Alfredo Cornejo por lo que no está garantizado que pueda acudir.

Sí participarán los jefes de las distintas Fuerzas Armadas. Según los organizadores del acto acudirán el Jefe del Ejército, Teniente General Carlos Presti, el titular de la Fuerza Aérea, Brigadier Gustavo Valverde, el jefe de la Armada, el Almirante Carlos Allievi y el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Brigadier General Xavier Isaac.