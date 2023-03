En la vuelta del tren de pasajeros a Mendoza, Rodolfo Suarez recibirá a Alberto Fernández

Además de las presencias políticas, el últimos antecedente de la esperada formación generó una gran afluencia de público: personas, sobre todo del departamento de San Martín, que no querían perderse al tren volviendo a ese lugar luego de treinta años y diez días. Se aguarda que esta jornada genere una convocatoria parecida, con nostálgicos que aún recuerdan épocas de pujante industria ferroviaria, y algunos más jóvenes, que tal vez no han visto nunca una locomotora en su vida.

sergio-massa-20230108-1487582.webp Massa volvería este miércoles a Mendoza, ya estuvo a principios de mes, durante el fin de semana de la Vendimia.

A última hora de este martes, con la publicación de la agenda oficial se confirmó la presencia de Alberto Fernández. Diario UNO supo que en San Martín ya tenían todo listo para recibir al mandatario "entre las diez y las doce". Está en duda, sin embargo, la llegada de Sergio Massa luego de conocerse que convocó a un desayuno de trabajo a ejecutivos de bancos, compañías de seguros y de fondos comunes de inversión.

Tren en Mendoza: frecuencias semanales y la chance de un recorrido más largo

Por el momento no se ha definido cómo será el regreso formal del tren, pero se está hablando de una frecuencia por semana que uniría a la provincia con Buenos Aires. Sería a partir de abril, de acuerdo a la información preliminar que manejan en Trenes Argentinos.

Jorge Omar Giménez, el titular de la Regional Cuyo en el organismo, confirmó en las últimas horas que ya se está pensando en ampliar el recorrido hasta la estación de Gutiérrez, en Maipú, para que pueda hacerse una conexión con el Metrotranvía. Esto ya había sido planteado en diciembre pasado, cuando se hizo la primera prueba piloto, y aún no hay fecha para el arranque de esos trabajos.

Jorge Difonso-tren de pasajeros.jpg Jorge Difonso, otro de los dirigentes locales que han trabajado por la vuelta del tren a Mendoza.

Además, Giménez remarcó que el precio de hacer el tramo hasta la Capital sería mucho más accesible que en cualquier otro medio de transporte y desmintió que el tiempo del recorrido vaya a ser de 27 horas, como se dijo en algunas publicaciones: “Será un viaje mucho más corto que eso”, manifestó, aunque hasta no tener su llegada no está precisado de cuánto será ese tiempo.

El camino que hará incluye las estaciones de Justo Daract (San Luis), Vicuña Mackenna, General Levalle y Laboulaye (las tres de Córdoba); Rufino (Buenos Aires), Junín (Buenos Aires), entre otras ciudades que conectan a Palmira con los hondos galpones de Retiro.

Rodolfo Suarez recibirá a Alberto Fernández en Mendoza

Además de la llegada de Alberto Fernández, y la posible de S,ergio Massa, está confirmado que arribarán el ministro de Transporte, Diego Giuliano, y el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci. Ambos llegarían con amplias comitivas de esas dependencias y con varios de los funcionarios que trabajaron para que se diera este retorno de los trenes.

A nivel local, se sabe que asistirán la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y casi todos los intendentes peronistas, incluida la presidenta del partido, María Flor Destéfanis. Sólo Matías Stevanato estaba en dudas, porque tenía la firma de un convenio en San Luis que estaba tratando de “correr para el jueves”. Además estará la referente del Frente Renovador en Mendoza y funcionaria de Economía, Gabriela Lizana. A ella se sumará Jorge Difonso, otro massista histórico de Mendoza y quien "milita" la renovación ferroviaria local. Por supuesto, Jorge Giménez también dirá presente.

Rodolfo Suarez en Coviar.jpg Suarez aún no confirma su presencia.

Del radicalismo se aguarda que esté también el intendente anfitrión, Raúl Rufeil, y hasta tarde permanecían las dudas en torno al jefe territorial de Junín, Héctor Ruiz, quien aún no había confirmado si asistiría. Lo mismo para el vicegobernador de la provincia, Mario Abed, quien hasta la tarde del martes no había respondido. Sin embargo, se sabe que pretendía hablar con Rodolfo Suarez sobre su asistencia o no, y que probablemente dependería de lo que decidiese hacer la comitiva local, que finalmente sí será encabezada por el gobernador.

Es que hasta la tarde del martes, la respuesta en Casa de Gobierno era negativa porque "no había sido invitado", según fuentes oficiales. Lo que trascendió fue que el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, llamó por la tarde e hizo una invitación formal al mandatario. La respuesta fue sí.

De esta manera, el sancarlino volverá a ser anfitrión de Fernández en Mendoza, algo que no ocurría desde junio de 2021, con la visita oficial a IMPSA. Ahora, la vuelta del tren logrará generar también ese reencuentro.

